Suomi on koronakartalla punaisena. Se tarkoittaa, että matkustamista Suomeen ei suositella.

Euroopan tautikeskus (ECDC) on värittänyt koronakartalla Suomen punaiseksi, kertoo Schengen Visa Info -sivusto.

Se tarkoittaa, että koronatilanne on huonontunut niin paljon, ettei matkustamista maahan suositella.

Suomen muuttuminen ECDC:n kartalla punaiseksi voi tarkoittaa myös matkustamisen vaikeutumista joihinkin muihin maihin. Ulkomaille matkustettaessa kohdemaan maahantulorajoitukset tulee aina tarkistaa etukäteen.

ECDC:n kartalla maa muuttuu keltaisesta punaiseksi, kun maassa on viimeisen kahden viikon aikana todettu vähintään 72–200 uutta koronatapausta per 100 000 asukasta, ja positiivisten testien määrä on vähintään 4 prosenttia kaikista tehdyistä testeistä.

THL:n sivuilla kerrotaan, että kahden viimeksi kuluneen viikon aikana (27.9.–10.10.) uusia tartuntoja todettiin Suomessa 140 per 100 000 asukasta.

THL kertoi tänään, että kahden viime viikon aikana Suomessa on raportoitu 7 763 tartuntaa, mikä on 1 632 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Saksa oli osa punaista luetteloa myös viime viikolla, mikä tarkoittaa, että sen epidemiologinen tilanne ei ole parantunut viimeisten seitsemän päivän aikana. Suomen kanssa samaan aikaan värjäytyi myös Irlanti.

Viime viikolla koko Baltia värjäytyi ECDC:n kartalla tumman punaiseksi, sillä koronatilanne Virossa, Latviassa ja Liettuassa on huonontunut merkittävästi.

Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 84,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä ja toisen annoksen 75 prosenttia.

Irlannissa 12 vuotta täyttäneistä kaksi rokoteannosta on saanut noin 88 prosenttia.