THL: Suomessa on raportoitu 723 uutta koronatartuntaa – katso oman kotikuntasi tilanne

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 149 897 koronavirustartuntaa.

Helsinki

Suomessa on raportoitu 723 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 763 tartuntaa, mikä on 1 632 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 149 897 koronavirustartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia ei todettu. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 116.