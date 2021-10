Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi Hus-alueen sairaaloiden joutuvan jo nyt lykkäämään muista sairauksista kärsivien potilaiden kiireetöntä hoitoa.

Neljä uutta koronaviruspotilasta päätyi torstaina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) teho-osastoille. Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan osastoilla on viruksen vuoksi nyt kokonaisuudessaan 13 tehohoitopotilasta. Hus on ilmoittanut 15 potilaan muodostavan kapasiteetin kipurajan.

– Aika lähellä sitä olemme, ja usein viikonloppuisin tulee lisää potilaita. Valitettavasti voimme puhua jo epidemian viidennestä aallosta, Lehtonen sanoo.

Tiistaina kaksi kolmasosaa Husin tehohoitoon joutuneista oli rokottamattomia, ja 20 prosenttia oli saanut vain rokotteen ensimmäisen annoksen.

Lehtonen arvioi, että jo tällä hetkellä sairaaloissa joudutaan lykkäämään muista sairauksista kärsivien potilaiden kiireetöntä hoitoa. Sairaalahoidossa koronapotilaita on Hus-alueella nelisenkymmentä.

– Siinä mielessä on syytä huoleen, että rokotekattavuus ei ole noussut riittävän korkeaksi. Olemme tässä huonoin Pohjoismaa. Vähän harmittaa, koska tämä on täysin turhaa inhimillistä kärsimystä tautiin sairastuneille sekä niille, joiden muut hoidot viivästyvät.

Lue lisää: IS-selvitys: Näiden tautien hoitoa korona on viivästyttänyt pahimmin – ylilääkäri vaatii ihmisiä heräämään tilanteeseen

Terveydenhuollon kantokyky on ollut koetuksella myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että perjantaina alueen teho-osastoilla on hoidettu 6 koronapotilasta. Käynnissä on epidemian leviämisvaihe.

– Kuluneen viikon aikana olemme joutuneet siirtämään potilaita muualle tehohoitoon. Nyt tilanne näyttää hiukan paremmalta, mutta olemme yhä huolissamme, koska viruksen ilmaantuvuus ei ole lähtenyt laskuun vaan päinvastoin hiukan nousuun, Pietilä sanoo.

Tulevaisuutta sairaanhoitopiirissä on ennakoitu pohtimalla muutoksia henkilöstösuunnitteluun. Toistaiseksi työntekijöitä ei ole jouduttu siirtämään osastolta toiselle.

Onko sopivaa puhua viidennestä epidemia-aallosta?

– On, tai ainakin nousuvesi on jäänyt korkealle, Pietilä vastaa.

Epidemian leviämisvaihe on käynnissä myös Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Vaasassa ja Keski-Pohjanmaalla. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallintojohtaja Veli Penttilä kertoo tilanteen pahentuneen merkittävästi viimeisen kahden viikon aikana. Alueen sairaalahoidossa on 18 koronapotilasta, joista yhtä hoidetaan teho-osastolla.

– Olemme jo joutuneet varautumaan siihen, että suunniteltua leikkaustoimintaa jarrutellaan. Näillä tartuntaluvuilla olemme koko ajan vähän veitsen terällä, Penttilä sanoo.

Eduskunta äänesti perjantaina koronapassin käyttöönoton puolesta. Passi tuli käyttöön perjantain ja lauantain vastaisena yönä. Epidemian leviämisalueen ravintoloilla ja yökerhoilla on muutoksen myötä mahdollisuus edellyttää passia kaikilta sisään haluavilta asiakkailta ja pitää näin oviaan normaalisti auki.

Husin Lehtosen mukaan ei ole vielä varmaa, miten tehokkaaksi toimenpide tartuntojen torjunnassa osoittautuu. Asia riippuu siitä, miten moni ravintola passijärjestelmään siirtyy.

– On tietysti aina valtioneuvoston päätettävissä, millaisia aukioloajat ovat. Sairaanhoitopiirissä ja alueen kunnissa on kuitenkin nyt aika suuri huoli siitä, että potilaita tulee näin paljon.

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä julkaisi perjantaina tiedotteen, jossa ravintolarajoitusten tiukentaminen todetaan alueella välttämättömäksi. Ryhmä tulee esittämään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kohdennettuja rajoituksia myös tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtaja Pasi Pohjola totesi torstaina koronatilannekatsauksessa, että viime viikon lopussa koronavirukseen liittyvän erikoissairaanhoidon piirissä oli valtakunnallisesti 124 potilasta. Viikkoa aiemmin potilaita 105.

Määrä on noussut viikossa noin 18 prosenttia. Sairaalakuormitus on samalla tasolla kuin maaliskuussa, jolloin rokotuskattavuus oli vielä alhainen.