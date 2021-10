Yle: Koronapassittomat asiakkaat komennetaan ulos jo ensi yönä – uusi laki saamassa lopullisen sinetin tänään

Koronapassit otettaneen Suomessa käyttöön jo viikonloppuna.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) esitys tartuntatautilain muuttamisesta mahdollistaa koronapassin käyttöönoton jo viikonloppuna, jos eduskunta antaa perjantaina lakiesitykselle lopullisen sinetin.

Laki voisi tulla voimaan jo vuorokauden vaihtuessa perjantaista lauantaihin. Koronapassin käytännön ratkaisulle jää ravintoloissa hyvin vähän aikaa.

– Lakiesityksessä ei oteta kantaa siihen, voiko toimija ottaa koronapassin käyttöön, kun laki ei ole voimassa. Jos toimija ottaa passin käyttöön, kun laki ei ole voimassa, hän tekee sen omalla riskillään, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Oona Mölsä kertoo Ilta-Sanomille.

Aluehallintovirasto aloittaa valvonnan heti yöllä. Näin kertoo kertoo alkoholihallintayksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen Ylelle.

– Koronapassi tekee sen, että jos passi on käytössä, sääntöjä on vähän ja jos passi ei ole käytössä, niin sääntöjä ja rajoituksia on aika paljon. Kun laki tulee voimaan puoliltaöin, niin valvonta jatkuu näiden ravintoloiden osalta, jotka ottavat koronapassin käyttöön ja ovat auki yhden jälkeen lauantaina aamuyöllä.

Valvojilla ei ole oikeutta kysyä asiakkailta koronapasseja. Ravintoloitsijalta kuitenkin selvitetään, onko passeja kysytty.

– Jos epäilemme, että joltain ei ole kysytty passia, voimme käskeä henkilökunnan tarkastamaan asian. Passittomat täytyy komentaa ulos, Lehikoinen sanoo Ylelle.

Koronarajoituksia on voimassa kuudella alueella eli Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla.

– Koronapassia saa kysyä vain niillä alueilla, joilla rajoituksia on voimassa, eli leviämisvaiheessa olevien alueiden ravintoloissa. Ravintola ei nyt tiedossa olevan perusteella saa kysyä koronapassia vielä perjantaina, koska laki tulee voimaan aikaisintaan vasta lauantaina, Lounais-Suomen aluehallintoviraston johtaja Heikki Mäki kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.