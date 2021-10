Hus: Vain hyvin vähäinen määrä potilaita hakeutunut hoitoon rokotusreaktioiden vuoksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle on annettu yli 2,4 miljoonaa koronarokotetta.

Helsinki

Koronarokotteen aiheuttamat päivystys- ja sairaalahoitoa vaativat reaktiot ovat jääneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella vähäisiksi.

Alueella annettujen rokoteannoksien määrä on yli 2,4 miljoonaa, mutta rokotusreaktioiden vuoksi hoitoon on hakeutunut Husin mukaan hyvin vähän potilaita. Samoin sairaalahoitoa koronarokotteesta aiheutuneiden oireiden tai haittavaikutusten vuoksi vaativien potilaiden määrä on jäänyt vähäiseksi.

Täysi rokotekattavuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on 66,9 prosenttia. Suomalaisista 65,5 prosenttia on ottanut molemmat rokoteannokset.