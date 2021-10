Jyrki Lehtolan kolumni: Pääministeri kaikkien vietävänä

Uudet vaalit lähestyivät, ja Marinin oli pehmennettävä julkista kuvaansa, sillä Sdp:n eliitin mukaan kansa pitää idiooteista, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Kysymys on arvovalinnoista.

Sanna Marin on nimennyt yhdeksi suosikkiyhtyeekseen yhdysvaltalaisen Rage Against the Machinen. Yhtyeen tunnetuin kappale, Killing In the Name, päättyy kiukuttelun toistoon: ”Fuck you/ I don’t do what you tell me!” eli ”Pyh sulle/ mää en tee, mitä sää käsket!”.

Sitten Sanna Marinista tuli pääministeri.

Hetken näytti, että Marin onnistuisi pitämään kiinni tamperelaisuudestaan, jossa sana ”ei” täyttää dialogin tunnusmerkit.

Marin näytti keskisormea koronanyrkille, kohteli toimittajia niin kuin kiireinen pääministeri ja jätti hallituksen muut puolueet riitelemään, koska ”Fuck you”.

Uudet vaalit kuitenkin lähestyivät, ja Marinin oli pehmennettävä julkista kuvaansa, sillä Sdp:n eliitin mukaan kansa pitää idiooteista.

Marin antoi haastattelun Sami Kuroselle, mikä on kuin vastailisi tärisevän lapsen ujoihin uteluihin. Marin muuttui arvoituksesta instavaikuttajaksi, joka lenkkeili ottaakseen kuvan siitä, että lenkkeili. Maria Veitola kutsuttiin kylään turisemaan, koska sitä instavaikuttajat tekevät.

Samaan aikaan poliisit, maalaiset, autoilijat, kaikki halusivat jotain, mitä Marinilla ei ollut antaa, ”fuck you”, mutta koska kysymys on arvovalinnoista, Marin teki, mitä käskettiin.

Sunnuntaina Marin järjesti Kesärannassa teinien musiikkileirin päättäjäiset saadakseen kuvamateriaalia Instagramiin.

Parin päivän päästä Kurvisen Antti ilmoitti kulttuuriväelle, että ”Fuck you” ja kulttuuriväki oli ihan, että ”Pyh itelles ja Sannalle!” ja Sanna Marinkin oli taas, että ”Fuck you” kaikille. Kulttuurikiistelyn aikana osapuolet velloivat tunne­myrskyissään kuin nuori Sannin lyriikoissa, minkä seurauksena kulttuurikin tulee saamaan, mitä haluaa.

Koska kulttuuriväen nykyhallituksen oikeamielisyyteen kohdistuvat toiveet ylittävät realismin rajat, päätyi se lopulta hyrisemään mantraansa ”Kepu pettää aina”.

Kulttuuriväki toisteli myös, että ”kysymys on arvovalinnoista” ja nimesi Euroopan maita, joissa kulttuurin rahoitus on kasvanut.

Olisi se kiva meilläkin, mutta ongelma on juuri siinä, että kysymys on arvovalinnoista, ja hallitus oli päätymässä arvovalintaan, jonka muut olivat jo tehneet.

Arvovalinta oli se, kun sanomalehdet luopuivat kulttuurisivuistaan tai täyttivät ne nuorten toimittajien itkulla tv-ohjelmiensa edessä. Arvovalinta on se, että Yleisradion kulttuuriohjelmissa jutellaan videopeleistä, äitiydestä ja ruoasta. Yliopistojen arvovalinta oli luopua sivistystehtävästään, ja lopulta kulttuuriväkikin luovutti, kun kirjailija Juha Hurme uudelleenkirjoitti Seitsemän veljestä muotoon, jonka Juha Hurmekin ymmärtäisi.

Kysymys on arvovalinnoista, ja yksi sellainen on puhua kulttuurin ongelmista vain rahoitukseen liittyen, ”soo soo” niin kuin Anna Abreau hyvin laulaa.