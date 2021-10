Seida Sohrabin kolumni: Kehittämisestä on tullut työelämän krooninen tauti

Kehittäminen on susi lammaskoiran vaatteissa, kirjoittaa kolumnissaan Seida Sohrabi.

Oletko sairaanhoitaja, joka joutuu tekemään aivan kaikkea, asiakkaan lääkitsemisestä aina laskujen maksamiseen asti? Oletko yläkoulun opettaja, joka joutuu taas uudessa turhanpäiväisessä kokouksessa kuuntelemaan, kun alakoulun opettaja esittelee ekaluokkalaisten uusimpia oppimateriaaleja?

Oletko opettaja, jonka koulussa keskustellaan siitä saavatko lapset kiivetä liukumäkeä väärään suuntaan? Oletko virkamies ja koet, että teet sosiaalityöntekijälle kuuluvia tehtäviä?

Jos vastasit kyllä, et ole ainoa. Käsissämme on krooninen kehittämisen tauti. Kehitämme ihmiset loppuunpalamisen partaalle kovalla vauhdilla. Kehitämme ilman, että se tuottaa tuloksia.

Tiedän, että aihe on herkkä, mutta siitä on pakko puhua.

Touhu on aivan sekopäistä. Samaan aikaan kun työnantaja puhuu mielenterveyden ja jaksamisen tärkeydestä, hän ajaa työntekijän ja itsensä lääkärin vastaanotolle. Julkisella sektorilla kehitellään ja esitellään jatkuvasti uudistuksia ja tehtäviä, joilla ei saada aikaiseksi muutosta niiden ihmisten elämissä, joita ne koskevat. Muutos näkyy toisella puolella, hälyttävinä savuavina varoitusmerkkeinä. Sitä ei haluta nähdä, siitä ei haluta puhua.

Valtion ja kaupungin työntekijät etsivät itselleen kevyempiä töitä vain huomatakseen, ettei tautia pääse pakoon. Opettajien, joilta on vuosien saatossa otettu oikeuksia pois, pitäisi opettamisen lisäksi toimia vanhempina lapsille. Lähihoitajien pitäisi kyetä kylvettämään, syöttämään ja ulkoiluttamaan kolmea eri ihmistä kolmessa eri paikassa samaan aikaan.

Kehittäminen on susi lammaskoiran vaatteissa. Sanaa käytetään peittämään asian todellista tarkoitusta: yhdelle työntekijälle vieritetään yhä enemmän vastuuta ilman, että hän on sitä pyytänyt tai ilman, että se näkyisi palkassa. Työntekijöille tarjotaan lisää tehtäviä, mutta vähemmän mielenrauhaa.

Ahkerilta ja työtä tekeviltä vaaditaan mahdottomia. Passiivisilta kansalaisilta ei mitään, koska heidän ei tarvitse liikuttaa itseään senttiäkään, ellei se ole heidän etunsa mukaista. Saamme kohta heittää hyvästit hyvinvointivaltiolle. Hoidammeko asian kuntoon nyt vai vasta kymmenen vuoden päästä?

Peruskoulu on esimerkiksi parissa vuosikymmenessä kehittänyt itsensä PISA-tutkimuksissa sijalta yksi sijalle mikä lie. Meidän pitäisi mennä tieto, tiede ja tutkimus edellä ja jättää ihanan kuuloiset ideologiamössöt pois. Näin Suomi saadaan nostettua takaisin huippusijoille.

Ihmiset ovat kyllästyneitä ideologiseen höttöön, turhanpäiväisiin kokouksiin ja sanahelinöihin, joista ei Erkkikään saa selvää.

Minulla on idea. Ehdotan, että perustamme kehittämistyöryhmän, joka ottaa asiakseen kehittää kehittämistä hyvän kehittämisorganisoitumisen aikaansaamiseksi. Tämä jos mikä olisi kehittävää kehittämistä, eikö?

On palattava ruohonjuuritasolle perusasioiden pariin ja hidastettava tahtia. Työn rungon on oltava kunnossa. Ei rakennuskaan pysy kasassa ilman vahvaa perustaa. Nykyisellä vauhdilla Suomella ei ole minnekään muualle kiire kuin itsemurhan partaalle. Jatkuva kiire kokouksineen ja pikaisine lounaineen saa jopa sinutkin repimään hiuksia. Jos sellaisia vielä on.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, Lähi-idän asiantuntija ja Helsingin kaupungin varavaltuutettu (kok.).