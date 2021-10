Janssenin rokotetta ryhdytään tarjoamaan 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Koronarokotteiden valikoima muuttuu Suomessa. Marraskuun lopussa päättyy AstraZenecan rokotteiden käyttö. Rokotetta on tarjottu Suomessa 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Uutena rokotteena aletaan käyttää Janssenin koronavirusrokotetta. Lokakuun lopusta lähtien Janssenin rokotteella voidaan rokottaa 65 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia.

Janssenin rokote on AstraZenecan tavoin adenovirusvektorirokote. THL:n mukaan Janssenin rokotteeseen pätevät samanlaiset turvallisuusnäkökulmat kuin AstraZenecan rokotteeseen. Sitä ei voida tarjota alle 65-vuotiaille hyvin harvinaisen verisuonitukosriskin vuoksi.

THL:n mukaan Janssenin rokotetta voidaan tarjota myös niille 18 vuotta täyttäneille, joille ei voida lääketieteellisistä syistä antaa Pfizerin ja Modernan tapaisia mRNA-rokotteita.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo tiedotteessa, että mRNA-rokote sopii hyvin lähes kaikille.

– Sellaisissa harvinaisissa tapauksissa, joissa mRNA-rokotteen ottanut on saanut anafylaktisen reaktion rokotteesta tai jostain sen ainesosasta, ei toista annosta voida antaa mRNA-rokotteella. Tällöin onkin käytettävä adenovirusvektorirokotetta, Kontio neuvoo.

Kontion mukaan eniten Suomeen saapuu Pfizerin koronarokotetta ja sitä tarjotaan suurimmalle osalle väestöstä.

– Jos yli 65-vuotias ei kuitenkaan halua ottaa mRNA-rokotetta, voidaan hänelle tarjota Janssenin adenovirusvektorirokotetta, Kontio sanoo.

Janssenin rokotteella on myyntilupa yhden rokoteannoksen perussarjalle. Tutkimuksia on tehty kahden rokotteen sarjasta ja lääkevalmistaja on hakemassa myyntilupaa tehosteannoksen käytölle.