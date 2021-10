Ähtäri Zoon ketuista tehtiin rikosilmoitus – poliisi tutkii eläinsuojelurikkomusta ja lievää eläinsuojelurikosta

Ähtäri Zoon eläinpuiston kettuja koskeva ilmoitus eläinsuojelurikkomuksesta on esitutkinnassa, kertoo Pohjanmaan poliisin tutkinnanjohtaja.

Eläinpuisto Ähtäri Zoon ketuista on tehty poliisille rikosilmoitus. Eläinpuisto tiedotti asiasta perjantaina 8. lokakuuta.

Päivää myöhemmin eläinpuiston intendentti Marko Haapakoski kertoi Ilta-Sanomille, että rikosilmoituksen taustalla on aluehallintoviraston keväällä eläinpuistoon tekemä tarkastuskäynti. Silloin kettujen havaittiin olevan stressaantuneita.

Haapakoski arvioi kyseisessä haastattelussa, että rikosilmoitukselta olisi pudonnut pohja pois, kun ketut on siirretty uuteen tarhaan.

Tutkinnanjohtaja Stefan Nordman Pohjanmaan poliisista kertoo, että tapauksesta on esitutkinta käynnissä. Rikosnimikkeet ovat eläinsuojelurikkomus ja lievä eläinsuojelurikos.

– Esitutkinta on edelleen kesken, siksi en kommentoi sen sisältöä tässä vaiheessa. En myöskään lähde arvioimaan esitutkinnan lopputulosta tässä vaiheessa, Nordman vastasi sähköpostitse.

Nordman kertoo, että keväällä aluehallintoviraston (AVI:n) eläinlääkäri on suorittanut tarkastuksen Ähtärin eläinpuistoon. Tarkastuskertomus on Eläinsuojelulain 41 pykälän perusteella toimitettu poliisille.

– Keväällä on arvioitu, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. Syksyllä asia on harkittu uudelleen, ja sen jälkeen asiassa on avattu rikosilmoitus kevään tarkastuksen havaintojen perusteella.

Ylellä kerrottiin, että Suomen eläinsuojelu ry SEY on tyytymätön viranomaisten toimintaan Ähtärin eläinpuiston kettututkinnassa.

Yhdistyksen mielestä poliisi ei tehnyt keväällä kettujen olosuhteisiin liittyvää tutkintaa sillä tavoin, kuin se olisi läänineläinlääkärin hallintopäätöksen mukaan pitänyt tehdä.

Tutkinnanjohtaja ei ottanut kantaa Suomen eläinsuojeluyhdistyksen kritiikkiin poliisin toiminnasta.