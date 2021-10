Poliisi esti katujengien välisen tappelun Helsingissä viime perjantaina. Kiinniotto-operaatio tallentui mahdollisesti IS:n lukijan kuvaamalle videolle.

Noin kymmenen nuorta miestä jäi poliisin haaviin viimeperjantaisessa operaatiossa Helsingissä.

Poliisi epäilee, että miehet olisivat osallistuneet katujengien väliseen tappeluun, jonka se sai estettyä.

– Estimme vakavan väkivaltateon ryhmittymien välillä, sanoo Markku Heinikari, joka aloittaa perjantaina Helsingin poliisin rikostorjuntayksikön johtajana.

Asiasta uutisoi ensin MTV.

Heinikari ei kerro tarkkaa kiinniottopaikkaa.

– Kiinniottoja tehtiin Helsingissä. En voi mennä tarkemmin yksityiskohtiin, Heinikari sanoo.

Operaatio tallentui kuitenkin mahdollisesti IS:n lukijan kuvaamalle videolle.

17-vuotias Onni näki, miten poliisit piirittivät ainakin yhden henkilöauton Helsingin Olympiaterminaalin lähellä iltaseitsemän aikoihin viime perjantaina.

Onnin mukaan poliisit rikkoivat Cadillac-merkkisen auton ikkunan.

– Parikymmentä metriä ennen pysäytystä tuli vastaan poliisin iso pakettiauto. Mun takana ajaneet ja vierellä ajaneet autot tulivat mun eteen, etten joutuisi tilanteen keskelle.

– Autoista juoksi äijiä, jotka rikkoivat auton ikkunat, Onni kertoo.

Kiinniotettuja miehiä epäillään törkeään henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi kaksi miehistä tiistaina. 25-vuotiasta ja 21-vuotiasta miestä epäillään myös lokakuun alussa tapahtuneesta törkeästä ryöstöstä.

Nuorempi miehistä on Youtube-räppäri, joka on tuonut musiikkivideoissaan esille muun muassa huumeita, aseita, raakaa väkivaltaa ja muita gangstakulttuurin elementtien ihannointia.

Heinikarin mukaan katujengi-ilmiö nostaa laajemminkin päätään pääkaupunkiseudulla. Heinikarin mukaan jengejä on vajaat kymmenen, joihin kuuluu yhteensä noin sata, pääosin ulkomaalaistaustaista miestä.

He ovat pääsääntöisesti parikymppisiä. Mukana on myös joitakin alaikäisiä.

Katujengejä yhdistää gangsta rap -musiikki, jossa ihannoidaan väkivaltaa ja rikollisuutta sekä korostetaan ryhmien välistä vastakkainasettelua.

– Vastakkainasettelun lietsominen jatkuu somessa. Ja mikä on kaikkein huolestuttavinta, kyse ei ole enää pelkästä uhoamisesta. Se on konkretisoitunut vakavina väkivallantekoina ryhmien ja ryhmittymiin kuuluvien henkilöiden välillä, Heinikari sanoo.

Pääkaupunkiseudun poliisilaitoksilla on tältä syksyltä ja kesältä tutkinnassa useita törkeitä pahoinpitelyitä ja tapon yrityksiä, mitkä linkittyvät katujengeihin. Ryhmien jäsenet ovat kantaneet veitsiä käsissään kaduilla, ja käyttäneet niitä.

Ryhmille on tyypillistä myös se, että ne leimautuvat vahvasti tiettyyn kaupunginosaan, jonka puolia pidetään.

– Havaintoja on myös siitä, että ryhmittymät tekevät huumekatukauppaa.

Heinikarilla ei ole suoraa vastausta siihen, miksi katujengi-ilmiö on entisestään pahentunut.

– Syksyn aikana tilanne on mennyt selkeästi entistä huonompaan suuntaan. Tietyillä henkilöillä kynnys käyttää ampuma-asetta on madaltunut. Se on aiheuttanut myös konkreettista vaaraa sivullisille.