Interpol kiinnostui kyseenalaisesta ilmiöstä Suomen perhokalastuksessa

Perhojen sitojat hairahtuivat viime vuosikymmenellä laittomiin tarvikkeisiin, joko tietoisesti tai tietämättömyyttään, Suomen Tulli Rikosten jäljillä -sarjassa kerrotaan.

Suomen Tulli Rikosten jäljillä -sarjan uudessa jaksossa muistellaan luonnonsuojelurikosta, jonka selvittäminen alkoi vuonna 2010 Tullin saatua kansainvälisen virka-apupyynnön Interpolilta.

Pohjanmaalainen kalastusliike oli tehnyt kauppaa uhanalaisen viidakkokukon höyhenillä, joita käytetään perhojen sidonnassa. Interpol epäili, että intialainen mies oli myynyt viidakkokukon niskoja Suomeen.

Piirroskuva viidakkokukosta, jonka kaulasulat ovat olleet haluttuja perhonsidonnassa.

Viidakkokukko on kauppanimi, jota käytetään harmaaviidakkokanan koiraiden höyhenistä. Lintu kuuluu Suomen allekirjoittaman uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen eli CITES-sopimuksen piiriin. Viidakkokukon myyminen on sopimuksen mukaan mahdollista, mutta se vaatii sekä tuonti- että vientiluvat.

– Niska on noin patalapun kokoinen ja sisältää satakunta pienen pientä höyhentä, jossa jokaisessa on kullanvärinen pilkku. Arvoltaan ne ovat 60 eurosta 160 euroon. Yksittäisiä pieniä höyheniä myytiin noin eurolla kappale, tutkinnanjohtaja Seppo Mäkitalo kertoo jaksossa.

Pohjanmaalainen kalastusliike myi viidakkokukon niskoja ja sulkia verkkokaupassaan avoimesti, ja selvityksessä ilmeni, että myös kymmenkunta muuta suomalaista kalastusliikettä myi sulkia. Liikkeistä löytyi etsinnöissä muidenkin uhanalaisten tai rauhoitettujen eläinten, kuten karhun, jääkarhun ja suden osia.

Perhojen sidonnassa käytetään usein luvanvaraisten eläinten osia. Tulli kertoikin 2010-luvun alussa, että moni perhokalastaja syyllistyy tietämättään luonnonsuojelurikokseen ostaessaan perhotarvikkeita.

Myös osa myyjistä vetosi tietämättömyyteen. Osa taas kertoi myyvänsä sulkia siksi, koska kaikki muutkin myyvät.

– Mielenkiintoista tässä juttukokonaisuudessa oli se, että toimijat eri tietoisuuden asteesta riippumatta varsin avoimesti kauppasivat tuotteita, Mäkitalo sanoo.

Tutkinnanjohtajan mukaan viidakkokukon niska on ollut niin haluttu perhonsidontatarvike, etteivät harrastajat välittäneet, oliko ostaminen ja myyminen laillista vai ei.

– Statusasema on ehkä suurempi kuin niiden merkitys kalan saamisessa.

Suomen vapaa-ajan kalastajien perhokalastusjaoston puheenjohtaja Juha Viista kertoo Ilta-Sanomille, ettei viidakkokukon sulkia käytetä enää entiseen malliin. Syitä on ainakin kaksi: tietoisuuden lisääntyminen ja perhonsidonnan muuttuminen.

– Lohiperhoja on aiemmin sidottu enemmän vanhan, perinteisen brittiläisen tradition mukaan, jonka mukaan perhoihin kuuluvat erilaiset eksoottiset eläimet, kuten viidakkokukko. Intia, jossa viidakkokukkoja elää, on ollut brittien hallinnoimaa aluetta, ja sieltä niitä on saatu loordeille. Se on sitten periytynyt, että lohiperhoihin on edelleen laitettu molemmille puolille kylkiin yksi viidakkokukon niskasulka.

Viidakkokukon värikäs sulka on perinteisesti sidottu lohiperhon kylkeen. Kuvan perhossa käytetyt viidakkokukon höyhenet ovat tarhatuista linnuista.

Viista sanoo käsittäneensä, että viidakkokukon sulkien käyttö on kuitenkin vähentynyt huomattavasti, samoin kuin sulkien ja höyhenten käyttö ylipäätään. Kun sulkia ja höyheniä käytetään esimerkiksi lohiperhoissa, ne voivat olla muun muassa tavallista värjättyä kanaa tai kukkoa.

– Nykyään laillisesti myytävät viidakkokukon sulat ovat tarhatuista linnuista, tai sitten perhoissa käytetään muovista tehtyjä jäljitelmähöyheniä.

– Perhonsidontatraditio muuttunut hyvin paljon parinkymmenen vuoden aikana.

Tutkinnan ja oikeuskäsittelyn myötä sulkia ja niskoja laittomasti tuoneille ja jälleenmyyneille yrityksille ja yksityishenkilöille tuomittiin sakkoja.

Tapauksen vaikutukset olivat kuitenkin sakkoja suuremmat.

– Tapauksella oli sellainen vaikutus, että perhokalastusliitto otti jäsenistöönsä yhteyttä ja valisti, ettei pidä sekaantua sellaisiin tuotteisiin, mitkä on laittomia. Ehkä tämä oli se suurin anti, mikä tapauksessa tuli. Oma järjestö puuttui peliin, tutkinnanjohtaja Mäkitalo toteaa ohjelmassa.

