Sunnuntaina Helsingin Katajanokan Alepan myyjänä lopettanut Brenda Lindenberg yllättyi saamastaan huomiosta.

Sunnuntaina 23-vuotias Brenda Lindenberg lopetti työnsä. Uutinen ei kenties ole iso, mutta sunnuntaina kävi ilmi, että se kosketti Helsingin Katajanokan asukkaita poikkeuksellisen paljon.

Edellisten viiden vuoden ajan 23-vuotias Lindenberg on ilahduttanut asiakkaita Katajanokan Alepassa Merisotilaantorilla. Tieto Lindenbergin viimeisestä työpäivästä sai kaupunginosan asukkaat sankoin joukoin saattelemaan rakastetun myyjän uuteen työhön.

Lindenberg kertoo yllättyneensä asian saamasta huomiosta. Vielä keskiviikkonakin hän yllättyy toimittajan yhteydenotosta.

– Eilinenkin juttu tuli yllätyksenä, hän sanoo.

Brenda Lindenberg ehti työskennellä Katajanokan Alepassa viisi vuotta, joiden aikana asiakkaat oppivat pitämään hänestä.

Helsingin Sanomat haastatteli Lindenbergiä tiistaina.

Hän pahoittelee, että ei ole valmistautunut, mutta suostuu uuteen haastatteluun mielellään.

– Tällaisessa tilanteessa on hyvä, että mediassa on jotain positiivistakin, hän sanoo nauraen.

Haastattelun aikana Lindenberg nauraa muutenkin paljon, eikä ole vaikeaa kuvitella, että hän oli vuosien ajan pidetty osa Katajanokan asukkaiden arkea.

Lindenberg on Katajanokan kasvatti, ja osa alueen asukkaista on tuntenut hänet pienestä asti. Viime vuodet hän on tosin asunut Herttoniemessä.

Hän arvelee asemansa katajanokkalaisten sydämessä johtuvan siitä, että hän ei ole koskaan suhtautunut asiakkaisiin ”vain” asiakkaina”. Hän sanoo, että on aina pystynyt kiireenkin keskellä keskittymään asiakkaisiin.

– En tiedä, ehkä minusta on huokunut lämpö. Olen ottanut asiakkaat aina ystävinä ja lämmöllä vastaan.

Lämmön ja ystävällisyyden hän uskoo kumpuavan luonteestaan. Hän kertoo – ehkä hieman yllättäen – olleensa pienenä ujo. Vuodet kaupan alalla kuitenkin opettivat häntä lähestymään ihmisiä.

– Se on tosi luontevaa. Ei minun tarvitse miettiä asiaa.

Sunnuntaina asiakkaat jopa kyselivät, mistä päin myymälää hänet löytää. Mukanaan asiakkaat toivat kukkia, kortteja ja lasten tekemiä piirustuksia. Hän kertoo, että esimerkiksi yhdessä kuvassa oli Lindenberg ja piirustuksen tehnyt tyttö. Sydämiä korteissa oli paljon.

– Yhdessä sanottiin, että olen paras kaupan täti.

Hän kirjoitti lopettamisestaan päivityksen myös Katajanokan Facebook-ryhmään.

– Siellä luki paljon, että olen saanut aikaan tuttavallisin ja lämpimän ilmapiirin, johon on kiva tulla.

Hän on todella otettu aikaan saamastaan reaktiosta. Se sai hänet liikuttumaan.

– Itkuhan siinä tuli pariinkin otteeseen, hän kuvailee tunteitaan viimeisenä työpäivänä.

Kehuja työstään hän on saanut jo ennen lopettamisesta. Palautetta –sekä kirjallista että suullista – hän on saanut niin asiakkailta kuin työnantajaltaankin.

– On tultu sanomaan, että on tosi kiva asioida meillä.

Viimeisenä työpäivänään Brenda Lindenberg sai kukkia ja kortteja.

Vuodet myyjänä eivät olleet ainoastaan ruusuisia. Hän on joutunut puuttumaan esimerkiksi myymälävarkaiden tekemisiin. Kerran Lindenberg juoksi myymälävarkaan kiinni.

– Joo, hän myöntää ja nauraa jälleen.

– Kauppa on tuntunut niin omalta, että sitä on halunnut puolustaa. Se oli vähän kuin omasta olisi vienyt.

Hän kuitenkin vakavoituu hieman ja myöntää, että tilanne olisi voinut olla vaarallinen eikä sitä olisi kenties kannattanut tehdä. Myymälävarkaan hän sai joka tapauksessa kiinni.

– Silloin ystävällisyys laitettiin hetkeksi sivuun.

Keskiviikkona hän aloittaa uudessa työssään päiväkodissa. Uutta työtään hän kuvailee odottavansa innolla, koska lapset olivat asiakkainakin hänelle tärkeitä ja läheisiä.

Mukanaan hän uskoo vievänsä ystävällisyyttä ja positiivisuutta.

Vaikka Alepassa lopettaminen saa hänet haikeaksi, hän on mielissään, että pääsee jatkossakin työskentelemään ihmisten parissa.

– Ihmisten kanssa on ihana työskennellä. Ihmisissä on valtava voimavara tällaisessa hankalassakin tilanteessa, hän sanoo viitaten koronapandemiaan.