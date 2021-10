Reijo Ruokasen kolumni: Markkinatalous toimii, kun aikaa annetaan

Nuoret hakeutuvat firmoihin, joissa heitä kohdellaan kuin ihmisiä, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Olen toistuvasti väittänyt, että sopivasti säännelty markkinatalous pitää huolen siitä, että huonot yritykset poistuvat markkinoilta ja hyvät jäävät. Liikaa sääntely jäykistää markkinoiden ja yritysten toimintaa, aiheuttaa kustannuksia ja alentaa palvelutasoa.

Pohdin hetken takinkääntöä, mutta ei. En ollut väärässä. Markkinatalous toimii kyllä, kunhan aikaa annetaan.

Tuorein esimerkki on kahvilaketju Espresso House, jossa nykyisin yksinkin vuorossa oleva työntekijä saa käydä vessassa, kun tarve iskee. Aiemmin ei saanut. En halua arvailla, miten asiat silloin hoideltiin.

Paljon muutakin on pielessä Espresso Housen tavassa kohdella työntekijöitään, kuten Helsingin Sanomat kertoi maanantaina. HS haastatteli kahdeksaa yhtiön työntekijää.

Lue lisää: HS: Espresso Housen työntekijät käyneet ”salaa vessassa” ja siivonneet ilmaiseksi – näin kahvilaketju vastaa väitteisiin

Työ on tavattoman kiireistä ja raskasta, taukoja ei ehdi pitää, usein on pitänyt siivota omalla ajalla, työterveyshuolto on olematon, uusien työntekijöiden koulutus jää umpikiireisten kokeneempien niskoille, työaika on epäsäännöllinen ja niin edelleen. Kahviloiden välillä on HS:n jutun mukaan toki eroja. Toisissa on tilanne parempi, toisissa huonompi. Nettikeskusteluiden mukaan baristan peruspalkka lienee noin 10 euroa/tunti, esimiestehtävissä saa kaksi euroa enemmän.

Espresso Housen maajohtaja Santtu Hellström esittää HS:n haastattelussa melkein empaattista, mutta pääasiassa hän kiistää työntekijöiden kokemukset.

Ajoittaisen liian kovan kiireen hän myöntää. Siihen on selitys: yhtiö kärsii kovasta työvoimapulasta.

No shit, Sherlock! Voin vakuuttaa, että työntekijäpula ei helpotu, jos asiat eivät muutu.

Nuoret ovat fiksuja. Sana kiertää.

” Jos yritys kohtelee työntekijöitä huonosti ja maksaa varsin kehnoa palkkaa, työvoimapula johtuu yrityksestä itsestään, ei yhteiskunnasta.

Työntekijäpulasta on valittanut myös Hesburger, joka sekin on huonon työnantajan maineessa. Kiire, painostava tunnelma, huonot palkat, työvuorojen keskeytykset ja monet muut ovat useimpien tiedossa. Ei ihme, ettei oven takana ole jonossa työnhakijoita.

Työnantajapuolen mielestä Suomessa on liian kovat sosiaalietuudet. Siksi esimerkiksi ravintola-alalla on työvoimapula. Vai niin.

Jos yritys kohtelee työntekijöitä huonosti ja maksaa varsin kehnoa palkkaa, työvoimapula johtuu yrityksestä itsestään, ei yhteiskunnasta.

Markkinatalous hoitaa aikanaan tämänkin ongelman. Nuoret hakeutuvat firmoihin, joissa heitä kohdellaan kuin ihmisiä. Suolakaivoksissa on myyjäpuolella tiskin takana pian autiota. Se on noille yrityksille aivan oikein.

Seuraavaksi varmaan johtajat kitisevät, etteivät voi kohdella ja maksaa paremmin, kun katteet ovat pienet. Voi voi. Kun liiketoimintamalli on pielessä, vika löytyy peiliin katsomalla.

Sen voi tehdä vaikka seuraavalla vessareissulla, jos vessaan asti kiireiltään ehtii.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.