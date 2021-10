Koronapassi tulee: 5 tärkeää kysymystä ja vastausta

Ilta-Sanomat kokosi yhteen, mitä koronapassista pitää tietää.

Koronapassi saadaan Suomessa pian käyttöön.

Lakiehdotus koronapassista oli tiistaina eduskunnan käsittelyssä ja se on tarkoitus hyväksyä perjantaina. Voimaan laki astuisi lauantaina, eli jo viikonloppuna ravintolat voivat olla kaikkialla Suomessa normaalisti auki koronapassin avulla.

Katso yllä olevalta videolta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tiedotustilaisuus koronapassista.

Koronapassin ikärajaksi tulee 16 vuotta, eli sitä voidaan vaatia 16-vuotiailta tai sitä vanhemmilta.

Mitä koronapassin saaminen edellyttää?

Koronapassin edellytyksenä on täysi rokotesarja, 72 tunnin sisällä saatu negatiivinen koronatestitulos tai todistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista.

Tältä näyttää EU:n koronatodistus.

Kotona itsekseen tehtävä koronatesti ei riitä todistukseen, vaan koronapassiin tarvitaan terveydenhuollossa tehty testi, joka merkitään Omakantaan. Testi pitää maksaa itse, ellei ole 16–17-vuotias tai kuulu siihen pieneen osaan väestöä, joka ei terveydellisistä syistä voi ottaa koronarokotetta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan saaman selvityksen mukaan alle yksi prosentti rokottamattomuudesta johtuu lääketieteellisistä syistä.

Ne, jotka ovat sairastaneet koronataudin yli puoli vuotta sitten ja saaneet yhden annoksen koronarokotetta, joutuvat koronapassin saadakseen menemään testiin, joka kustannetaan itse.

Passiin kelpaavat vain ne koronarokotteet, jotka on Suomessa hyväksytty, eli Modernan, AstraZenecan, Johnson&Johnsonin ja Pfizer-BionTechin rokotteet. Jos on ottanut esimerkiksi venäläisen Sputnik V -rokotesarjan, sillä ei saa koronapassia.

Mistä koronapassin saa?

Koronapassi on käytännössä EU:n koronatodistus, joka löytyy Omakannasta. Omakantaan kirjauduttaessa sivustolta löytyy välilehti, jossa lukee ”koronatodistus”. Sitä klikkaamalla pääsee lataamaan pdf-muodossa olevan koronatodistuksen, jossa esimerkiksi rokotetuille näkyy, montako rokoteannosta on saanut, mitä rokotetta ja milloin. Tiedostossa on QR-koodi.

Todistuksen voi avata esimerkiksi älypuhelimen verkkoselaimeen. Sen voi myös tulostaa itse tai pyytää paperisena versiona terveydenhuollosta.

Omakanta-palveluun kirjautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, joita ei kaikilta alaikäisiltä löydy. Jos tunnistautumisvälineitä ei ole, todistuksen saa terveydenhuollosta. Eri kunnissa on eri käytännöt tähän. Esimerkiksi Helsingissä EU:n koronatodistus voidaan tulostaa rokotuspisteellä henkilöllisyystodistusta tai Kela-korttia vastaan. Tulostamiseen ei tarvita ajanvarausta. Espoo puolestaan lähettää todistuksen sähköpostilla.

Miten passi tarkistetaan?

Tapahtuman järjestäjä lataa sovelluskaupasta ilmaisen, THL:n hyväksymän Koronatodistuksen lukija -sovelluksen.

Sovelluksen lukijalla luetaan koronatodistuksen QR-koodi, jolloin ruudulle ilmestyy ”hyväksytty” tai ”hylätty” -merkintä. Koronatodistuksen lukija ei kerää tai tallenna todistusten tietoja.

– Jos sovellus lukisi todistuksen hyväksytyksi, ruudulle tulisi näkyviin henkilön nimi ja vihreä väri. Jos todistus hylättäisiin, ruudulle ei tulisi nimeä vaan vain punainen väri, STM:n verkkosivuilla kerrotaan.

Näin koronapassi luetaan.

Mitä jos puhelimesta loppuu akku kesken illan?

Sisäänpyrkijän vastuulla on osoittaa, että häneltä löytyy koronapassi. Jos todistusta ei pysty esittämään, sisäänpääsy tulee evätä. Esimerkiksi yökerhon tai uimahallin työntekijällä ei ole pääsyä potilastietojärjestelmään.

Missä koronapassia tarvitsee?

Koronapassia voidaan edellyttää esimerkiksi ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla, uimahalleissa, kylpylöissä, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa, STM kertoo.

Koronapassia tarvitaan kuitenkin vain silloin, jos alueella on koronarajoituksia voimassa. Tällä hetkellä rajoituksia on pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä.

Kyseisillä alueilla anniskelu täytyy nykyrajoitusten mukaan lopettaa kello 00, ja ravintoloiden ovet tulee sulkea kello 01. Ruokaravintoloiden sisätiloissa alueilla on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia asiakaspaikoista.

Jos koronapassi tulee käyttöön lauantaina, alueiden ravintolat voivat välttää kaikki nämä rajoitukset, jos he vaativat asiakkailtaan koronapassia. Näin ollen esimerkiksi koronapassia vaativat yökerhot voisivat olla Helsingissä normaalisti auki viikonloppuna.

Muilla alueilla, joilla rajoituksia ei tällä hetkellä ole, ei tarvita myöskään koronapassia. Mikäli rajoituksia myöhemmin tulee, tapahtumat, tilat ja ravintolat voivat pysyä normaalisti auki koronapassin avulla.