Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia – katso, miten kävisi, jos kaikki lukijamme lähtisivät tanssimaan letkajenkkaa

Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) mukaan Ilta-Sanomat on päivä- ja viikkotavoittavuudeltaan Suomen suurin uutismedia.

Ilta-Sanomat tavoittaa KMT:n mukaan viikoittain IS.fi:n ja painetun lehden kautta 3 064 000 lukijaa. IS:n päivätavoittavuus on 2 206 000 lukijaa.

– Kun jotain isoa ja tärkeää tapahtuu, median merkitys yleisölle ja ammattitaito punnitaan. Ilta-Sanomille esimerkiksi koronakriisi on ollut tuore osoitus, että kun todella pitää tietää, mitä tapahtuu ja mistä puhutaan, ihmiset tulevat IS:n sivuille käsittämättömin suurin joukoin, sanoo Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Ilta-Sanomat on sekä päivä- että viikkotavoittavuudessa suurempi kuin Iltalehti. Iltalehti tavoittaa KMT:n mukaan päivittäin 2 148 000 lukijaa (ero IS:ään 58 000 lukijaa) ja viikoittain 3 023 000 lukijaa (ero IS:ään 41 000 lukijaa). Painetuissa iltapäivälehdissä Ilta-Sanomat on markkinajohtaja: IS tavoittaa 66 prosenttia printti-iltapäivälehtien lukijoista.

3 064 000 lukijaa on hyvin paljon. Niin paljon, että sitä on syytä havainnollistaa esimerkillä.

Kuvitellaan, että kaikki Ilta-Sanomien lukijat kokoontuvat Helsingin keskustaan ja lähtevät tanssimaan letkajenkkaa pitkin Nelostietä. Jenkkajono luikertelee tien poskessa halki Suomen. Äänekoski, Kärsämäki, Rantsila, Simo...

Letkis, täällä tunnetaan,

Letkis, meillä osataan…

Kun jonon kärki saavuttaa Utsjoen keskustan, kolmasosa tanssijoista odottaa yhä vuoroaan Helsingissä. Kierretään kunnantalo, lähdetään paluumatkalle. Jenkkajonon kärki heilauttaa kättään vastaan tuleville tanssijoille.

Jokinen, Mäkinen,

joka toinen Nieminen,

Virtanen, Lahtinen,

sekä konstaapeli Koivunen...

Nyt mennään molemmin puolin Nelostietä. Kaamanen, Inari, Ivalo, Tankavaara, Vuotso...

Letkis, maailmalla on,

Letkis, tanssi nuorison...

Kun ensimmäinen letkajenkkaaja saapuu Perämeren rannalle Keminmaahan, jenkkajonon peräpää nytkähtää Helsingissä liikkeelle. Matka jatkuu. Kärkitanssija kohtaa peränpitäjän Viitasaaren vaiheilla.

Näin paljon teitä on – kiitokset siitä kaikille!

Ilta-Sanomien lukijat ovat myös hyvin sitoutuneita. Nettiyleisöjä mittaavan FIAM:n mukaan viikolla 39 lukija kävi IS.fi:ssä ja IS:n sovelluksissa keskimäärin 13,8 kertaa. Iltalehdessä vierailtiin keskimäärin 11,6 kertaa.

– Lukijamme käyvät meillä ylivoimaisen usein ja lukevat huomattavan paljon juttuja käynneillään. Tämä kertoo ennen kaikkea yhdestä asiasta: lukijoiden suuresta luottamuksesta. Sen luottamuksen eteen Ilta-Sanomissa tehdään työtä joka päivä aamusta yöhön ja yöstä aamuun, Johanna Lahti sanoo.

Uutisten lisäksi lukijat hakevat Ilta-Sanomista ajanvietettä ja rentouttavaa sisältöä. Se näkyy esimerkiksi viihde-, lifestyle- ja urheilujuttujen ja videosisältöjen vahvana kulutuksena. Me Naisten verkkosisältöjen siirtyminen IS.fi:hin on laajentanut tarjontaa entisestään.

Päivä- ja viikkotavoittavuuden lisäksi KMT:ssä on tarkasteltu niin sanottua kokonaistavoittavuutta. Kokonaistavoittavuus tarkoittaa keskimääräisen printtinumeron ja lehden viikon aikana digitaalisissa kanavissaan tavoittamien henkilöiden yhteismäärää. Kokonaistavoittavuudessa iltapäivälehtien kilpailu on hyvin tasaista: Ilta-Sanomat tavoittaa 2 879 000 lukijaa ja Iltalehti 2 880 000 lukijaa.