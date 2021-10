Päijät-Hämeen korona­tilanne on nyt pahin koko epidemian aikana

Tartuntojen ja sairaalaan joutuneiden määrät ovat nyt ennätyslukemissa Lahdessa ja muualla Päijät-Hämeessä.

Koronatilanne on pahentunut entisestään Päijät-Hämeessä. Koko Päijät-Soten alue on epidemian leviämisvaiheessa.

Koronatartuntojen määrä alueella on nyt korkein koko koronaepidemian aikana. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on noussut lähes 290:ään. Luku kuvastaa kahden viikon aikana varmistetusti koronaan sairastuneiden määrää väestöön suhteutettuna. Rokottamattoman väestön ilmaantuvuusluku on jo yli 700.

Otetuista koronanäytteistä lähes 9,1 prosenttia prosenttia on positiivisia. Nopea tapausmäärien kasvu on johtanut jäljityksen ylikuormittumiseen.

Koronatartunnat painottuvat edelleen Lahteen, mutta tilanne on heikentynyt nopeasti myös muissa kunnissa.

Sairaalahoitoon joutui viime viikolla 14 koronapotilasta, mikä on eniten koko epidemian aikana. Kaksi kolmasosaa sairaalahoidossa olevista on rokottamattomia.

Viikonlopun aikana maakunnassa on todettiin myös uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus.

Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve lähestyy epidemia-ajan korkeimpia lukuja. Maanantaina kokoontunut hyvinvointiyhtymän koronayhteistyöryhmä arvioi, ettei terveydenhuollon kapasiteetti ole välittömässä vaarassa ylittyä, mutta tilannetta on seurattava tarkasti.

Koronarokotusten eteneminen Päijät-Soten alueella on hidastunut.

12-vuotiaista kaksi rokoteannosta on saanut 71,2 prosenttia. Päijät-Soten alueella 80 prosentin täysrokotettujen rokotekattavuus saavutetaan nykyisellä tahdilla vasta marraskuun lopulla.

Päijät-Sote on aloittanut Rokotehaaste-kampanjan. Pop-up-rokotuspisteitä järjestetään useisiin paikkoihin, joissa rokotuksen ottaminen on helppoa esimerkiksi kaupassa käynnin yhteydessä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä suosittelee kasvomaskin käyttöä kaikille yli 12-vuotiaille, joiden terveydentila ei estä maskin käyttöä. Maskia suositellaan käytettäväksi kaikissa julkisissa sisätiloissa.

Alueellinen yhteistyöryhmä ei suosita uusia koronarajoituksia yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin. Tällä hetkellä tärkeimmät tartuntojen leviämisreitit ovat yksityiset kohtaamiset kodeissa tai juhlinta ravintoloissa.

Etätyösuositus on voimassa.