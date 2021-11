Wide ContentPlaceholder

Kotimaa

Kommentti: Tästä on syytä olla huolissaan – valekuntoiset lääkärit uhka potilas­turvallisuudelle

Suomessa lääkäreiden ammattitaito on yleisesti ottaen huippuluokkaa. Terveyden­huoltoalalla luottamus on kuitenkin kaikki kaikessa, ja siksi jokainen epäpätevä lääkäri on potilaiden näkökulmasta liikaa, kirjoittaa Marko Lempinen.