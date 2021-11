Kahdessa eteläsuomalaisessa kaupungissa yksityisvastaanottoa pitäneestä lääkäristä oli kanneltu Valviraan kolmella eri vuosikymmenellä. Vakavista syytöksistä ja poikkeuksellisen pitkästä valvontahistoriasta huolimatta lääkärin toiminta pysäytettiin vasta 2019. Lääkäri kiistää syytökset.

Useat potilaat valittivat gynekologian ja yleislääketieteen asiantuntijaksi itseään mainostaneesta lääkäristä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon Valviraan. Kanteluja kirjattiin kolmella eri vuosikymmenellä.

Osa kantelun tehneistä potilaista epäili kunnallispoliitikkonakin vaikuttaneen lääkärin ammattipätevyyttä ja pelkäsi tämän vaarantavan asiakkaidensa terveyden.

IS:n selvitystyö paljastaa, että kesällä 2019 Valvira rajoitti lopulta mieslääkärin oikeutta harjoittaa ammattiaan näin: ”Hän saa toimia lääkärin tehtävissä ainoastaan palvelussuhteessa sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön toisen, ammattiaan itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena”.

Potilaiden lääkäriin kohdistamat syytökset olivat vakavia. Esimerkiksi eräs vastaanottokäynnille hakeutunut potilas koki lääkärin puheet seksistinä ja väitti tämän tehneen epäsopivia ehdotuksia. Potilas päätti tehdä lääkäristä viranomaiskantelun myös sillä perusteella, ettei tämä kirjoittanut asiakaskäynnistä minkäänlaisia kuitteja eikä tehnyt potilasmerkintöjä.

Pian kantelun jättämisen jälkeen potilas käänsi yllättäen takkiaan. Myöhemmin selvisi, että ennen kantelun perumista lääkäri oli ollut tekstiviestitse yhteydessä potilaaseen ja pyytänyt tätä vaikenemaan siitä, että ”hän oli nipistellyt potilasta ja tarjonnut tälle konjakkia”.

Valvontarekisteristä käy ilmi, että kyseinen kahdessa eteläsuomalaisessa kaupungissa vastaanottoa pitänyt mieslääkäri oli määrännyt potilailleen perusteettomasti keskushermostoon vaikuttavia psyykenlääkkeitä, mahdollistaen joillekin asiakkailleen myös niiden yhteiskäytön. Asiantuntijoiden mukaan tämä olisi saattanut aiheuttaa heille jopa hengenvaaran.

Lääkärin katsottiin tehneen myös muita potilasturvallisuuden kannalta huolestuttavia ratkaisuja. Tarkastusten perusteella hänen potilasasiakirjansa olivat systemaattisesti puutteellisia. Fataaleja hoitovirheitä ei kuitenkaan ilmennyt.

Tämä kaikki selvisi Valviran asiakirjoista, kun Ilta-Sanomat selvitti laajemmin, kuinka monen suomalaislääkärin ammatinharjoittamisoikeuksia valvontavirasto on viiden viime vuoden aikana rajoittanut ja kuinka monen luvan se on peruuttanut kokonaan.

Tilastojen mukaan Valvira rajoittaa vuosittain keskimäärin 30 lääkärin ammatinharjoittamisoikeuksia. Lisäksi keskimäärin kymmenkunta lääkäriä menettää lupansa joko kokonaan tai joksikin aikaa.

IS perehtyi erityisesti edellä mainittuun tapaukseen, koska lääkäri toimi kotikaupungissaan pitkään yhteiskuntavaikuttajana ja koska hänen valvontahistoriansa osoittautui poikkeuksellisen pitkäksi.

Valviran vuonna 2019 tekemän ratkaisun jälkeen kyseinen lääkäri ei ole käytännössä voinut kirjoittaa lääkemääräyksiä edes itselleen. Suomessa 1970-luvun puolivälistä asti työskennellyt mies on sittemmin ilmoittanut vastaanottotoimintansa päättyneen.

Lääkintöhallituksen (Valviran edeltäjä) asiakirjoista ilmenee, että lääketieteen ammattilaiset epäilivät lääkärin ammattipätevyydessä ja -etiikassa puutteellisuuksia jo 1970-luvun lopulla, jolloin hän työskenteli määräaikaissopimuksilla kahdessa eri sairaalassa. Ensimmäisen huomautuksen Valvira antoi lääkärille 1994. Tuolloin hän jo piti omaa vastaanottotoimintaansa.

Sittemmin lääkärin valvontahistoriaan on kirjattu viisi tapausta, jolloin Valvira on joko huomauttanut tai varoittanut häntä tai rajoittanut hänen toimintaoikeuksiaan.

Vuonna 1994 lääkärin todettiin määränneen päihderiippuvaisille potilaille säännöllisesti rauhoittavia psyykenlääkkeitä, bentsodiatsepiineja, vaikka potilaat olisi viranomaisten mukaan pitänyt ohjata ammattitaitoiseen vieroitushoitoon.

Samana vuonna lääkärin katsottiin laiminlyöneen velvollisuutensa tehdä potilasasiakirjoihin sairauden laatua osoittavat merkinnät diagnooseineen. Kun tämä paljastui, hänelle annettiin lupa hoitaa mielenterveyspotilaita vain erikoiskoulutetun henkilökunnan kanssa.

Viranomaiset myös katsoivat, ettei lääkärin harjoittama hiusnäytteiden hivenainetutkimus kuulunut yleisesti hyväksyttyihin lääketieteellisiin tutkimusmenetelmiin. Osa potilaista oli pitänyt lääkärin hiusanalyysitoimintaa ”outona ja epäilyttävänä”.

Vuonna 2005 ja 2008 Valvira havaitsi kanteluiden jälkeisissä selvityksissään lääkärin toiminnassa vastaavanlaisia puutteita. Potilaat valittivat jälleen siitä, ettei lääkäriltä saanut asiakaskäynneistä aina kuitteja, joita he olisivat tarvinneet muun muassa Kela-korvausten hakemisessa.

Lääkärin potilasasiakirjojen havaittiin edelleen olleen säännöllisesti epämääräisiä. Lisäksi hän määräsi joillekin asiakkailleen sellaisia keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, joiden käyttöä on aina harkittava hyvin perusteellisesti.

Valvonnassa todettiin, että lääkäri ei ollut varmistanut omin tutkimuksin näiden lääkkeiden soveltuvuutta potilailleen. Näin ollen viranomaiset katsoivat, että hän olisi saattanut aiheuttaa vaaraa osalle heistä.

Kirjalliset huomautukset ja varoitukset eivät vaikuttaneet kuitenkaan tehoavan. Vuonna 2016 eräs potilas väitti Valviralle, että lääkäri olisi määrännyt tyroksiinilääkkeitä ilman verikokeita.

Jo jutun alussa esiin tuotu esimerkkitapaus valituksesta on niin ikään vuodelta 2016. Tuolloin kyseinen potilas valitti kokeneensa lääkärin puheet seksistisinä ja väitti tämän tehneen epäsopivia ehdotuksia.

Lääkäristä oli tehty seksuaaliseen häirintään viittaavia valituksia ensimmäisen kerran jo 1980. Tuolloin eräs ylilääkäri kirjoitti lääkintöhallitukselle tekemässään selvityksessä näin:

”Tietoon on tullut ainakin kaksi tapausta, jolloin vastaanotolla käynyt nuori naisasiakas on saanut käsityksen, että lääkäri on ehdottanut hänelle sukupuolista kanssakäymistä.”

Valvira rajoitti lääkärin toimintaa niin, ettei lääkäri saanut määrätä apteekista toimitettavaksi pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, joista osa luokitellaan huumaaviksi aineiksi. Lääkäri sai kirjallisen varoituksen.

Vuonna 2018 lääkäri haki rajoitteiden purkua, mutta Valvira kieltäytyi. Pian sen jälkeen Valvira määräsi aluehallintoviraston tekemään yllätystarkastuksen lääkärin vastaanotolle.

Valviran mukaan tarkastuksessa havaittiin, että lääkäriltä puuttui sähköinen potilastietojärjestelmä eikä hän tehnyt potilasvarauksistaan merkintöjä. Lääkärin mukaan hän muisti varaukset ulkoa, koska ”niitä ei ollut enää kuin 1–3 viikossa”.

Valvontaiskun jälkeen Valvira tuli 2019 johtopäätökseen, etteivät potilaat tule lääkärin vastaanotolla asianmukaisesti hoidetuksi.

Tässä vaiheessa Valvira asetti tiukat raamit, jotka käytännössä riisuivat lääkärin valkoisesta takistaan, sillä hän ei olisi voinut enää sen jälkeen harjoittaa ammattiaan ja vastaanottotoimintaansa itsenäisesti. Edelleenkään Valvira ei kuitenkaan peruuttanut hänen lääkärilupaansa.

IS:n selvityksen mukaan kyseinen lääkäri hankki aikanaan lääkärinkoulutuksen Puolassa. Hän saapui Suomeen 1970-luvun puolivälissä, oppi puhumaan suomea ja työskenteli sekä naistentautien klinikoilla että gynekologian osastoilla eri puolilla maata. Laillistetut lääkärinoikeudet hän sai 1981.

Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla työskennellyt mieslääkäri vaikutti 1990-luvulla paikallispolitiikassa kahdella eri vaalikaudella. Tuolloin paikallinen vaikuttaja tunnettiin eri nimellä kuin nykyään.

IS tavoitti lääkärin vastaamaan kanteluja koskeviin kysymyksiin. Lääkäri ei kuitenkaan halunnut kommentoida itseensä kohdistettuja väitteitä.

– En halua enää palata aiheeseen, koska olen jo jäänyt eläkkeelle. Nyt haluan vain elää kaikessa rauhassa, lääkäri perusteli.

– Olen aikeissa tehdä kirjan, jossa tulen sitten kertomaan oman näkemykseni esimerkiksi myös niihin kanteluihin liittyen.

Valviran tarkastustoimien yhteydessä lääkäri kiisti omissa vastineissaan järjestelmällisesti kaikki syytökset. Lääkäri syytti valituksen tehneitä potilaita omissa lausunnoissaan ”valehtelusta” ja ”mielikuvituksesta”.

Hän myös linjasi, että ”jos harhainen potilas ei pääse hänen kanssaan yhteisymmärrykseen, potilas saattaa kannella viranomaisille”. Lisäksi lääkäri arveli, että joidenkin kanteluiden taustalla olisi painanut rasismi.

Vuosina 2015–2016 Kela kiinnitti huomiota lääkärin potilaille tekemiin epäilyttäviin lääkemääräyksiin. Lääkäri antoi Kelalle omat selvityksensä, mutta Kelan mukaan niissä ”esiintyi edelleen runsaasti ristiriitaisuuksia ja epämääräisyyksiä”.

Tässä yhteydessä lääkäri pyysi valvontaviranomaisia ottamaan yhteyttä aiempiin työpaikkoihinsa, koska hänen mukaansa ”niissä paikoissa osattaisiin kertoa tarkasti hänen ammattipätevyydestään”. Vuonna 2016 lääkäri myös toivoi, että kanteluasioita olisi käsitelty oikeussalissa. Silloin olisi hänen mukaansa tullut todistetuksi, että häneen kohdistetut syytökset olivat perusteettomia.

IS kysyi Valvirasta, selvittikö lupavirasto lääkärin ammattipätevyyttä esimerkiksi hiusanalyysien tekemiseen. Kanteluiden perusteella lääkärin tekemiä hiusanalyysejä pidettiin kalliina.

– Tällaisella asialla ei ollut merkitystä arvioitaessa lääkärin ammatinharjoittamisen asianmukaisuutta, Valviran ryhmäpäällikkö, esittelyneuvos Kirsi Liukkonen kommentoi.

Miksi Valvira ei rajoittanut lääkärin toimintaa tiukasti jo ennen vuotta 2019, vaikka lääkärin valvontahistoria oli erikoisen pitkä?

– Vastaan yleisellä tasolla. Ensisijainen lääkärien ammattitoimintaa ohjaava ja valvova taho on lääkärin esimies – potilasturvallisuus varmistetaan ensisijaisesti työnantajan omavalvonnalla. Valvira puuttuu oikeuteen harjoittaa ammattia (joka on siis perusoikeus) siltä osin kuin se on potilasturvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä, mikäli työpaikan omavalvonta ei riitä, Liukkonen linjaa.

Itsenäistä vastaanottoa pitäneen lääkärin olisi siis pitänyt valvoa itse itseään. Koska lääkärillä ei ollut esimiestä, hänen toimintansa valvonta jäi käytännössä potilaiden harteille.

Liukkosen mukaan ammattihenkilön ammatinharjoittamiseen puututaan ensisijaisesti hallinnollisella ohjauksella tai varoituksella.

– Joissakin tapauksissa potilasturvallisuus vaarantuu kuitenkin tavalla, joka edellyttää heti puuttumista ammatinharjoittamisoikeuteen, Liukkonen selvittää.

– Jos näin ei käy, sitten tulevat harkittavaksi turvaamistoimenpiteet – kuten oikeuksien rajoittaminen tai niiden kokonaan poistaminen.

