Suomessa on sairaalahoidossa 180 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 29.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut perjantaista yhdeksällä ihmisellä, ja tehohoidossa on yksi ihminen enemmän kuin perjantaina.

Perjantain jälkeen on raportoitu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 100.

Suomessa on tänään raportoitu 1 618 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. THL ei enää kerro uusista koronatartunnoista viikonloppuisin, joten luvussa on mukana usean päivän tartuntoja.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 476 tartuntaa, mikä on 1 706 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 147 000.

Ilmaantuvuusluku eli tautitapausten määrä kahdelta viikolta sataatuhatta asukasta kohti on nyt Suomessa 135, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 104.

Alueellisesti korkein ilmaantuvuusluku on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa se on 232. Toiseksi korkein ilmaantuvuus on Satakunnan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 212. Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.