Oikeustieteilijä: Poliisin Elokapina-toiminnassa parannettavaa

Elokapina-liikkeen mielenosoittajat häädettiin perjantaina Valtioneuvoston linnan portailta ehkä liiankin tarmokkaasti, arvioi asiantuntija.

Poliisin toimintaa tutkineen oikeustieteen tohtorin Henri Rikanderin mukaan viranomaisten toiminta Elokapina-liikkeen perjantaisen mielenosoituksen yhteydessä jättää parantamisen varaa.

Hänen mukaansa poliisin viestintä on ollut varsin horjuvaa.

Poliisi otti valtioneuvoston linnan luota kiinni yli 50 mielenosoittajaa. Poliisi kertoi tiedotteessa lauantaina, että alustavat rikosnimikkeet ovat kokouksen estäminen, niskoittelu poliisia vastaan ja törkeä julkisrauhan rikkominen.

– Olen itse vähän skeptinen sen suhteen, onko kyse törkeästä julkisrauhan rikkomisesta. Jos ollaan väärin perustein liikkeellä, pitää alkaa myös kysymään, mitkä ovat olleet pidättämisen edellytykset.

Itsekin poliisina aiemmin toimineen Rikanderin mukaan ei ollut sinänsä väliä, tapahtuiko mielenosoitus Eduskuntatalon vai Valtioneuvoston linnan portailla.

– Portaat ovat sopiva paikka järjestää mielenilmaus, Rikander sanoo.

Aiemmin poliisi on häätänyt ilmastomielenosoittajia myös Eduskuntatalon portailta, jos näillä ei ole ollut osoittaa asianomaista lupaa.

Poliisi otti Elokapinan mielenosoittajia kiinni Valtioneuvoston linnalla perjantaina.

Rikanderin mukaan oikeus mielenosoituksiin kuuluu sinänsä olennaisesti demokratiaan.

– Se on yksi tapa saattaa kiinnostavia tai korjauksen alla olevia asioita yhteiskunnallisen keskustelun piiriin. Mielenosoitukset ovat demokraattisessa yhteiskunnassa keskeisessä roolissa, Rikander sanoo.

– Kokoontuminen on myös perustuslaillinen oikeus.

Osa Elokapinaan osallistujista on hyvinkin nuoria. Rikander muistuttaa, että mielenosoituksen voivat järjestää myös muut kuin täysi-ikäiset. Se on itsenäinen poliittinen perusoikeus, joka liittyy myös sananvapauteen.

Sekään, että kahlitsee itsensä Valtioneuvoston oviin, ei muuta tilannetta. Se on yksi mielenosoitustaktiikka.

– Meillä on tästä ympäristöliikkeessä esimerkkejä Koijärvestä alkaen, jossa lukittauduttiin laitteisiin. On myös lukittauduttu turkisliikkeen oveen.

Taktiikkaan kuuluu myös se, että Elokapina ei ilmoittanut mielenilmauksesta etukäteen.

– Lähtökohtana kokoontumislaissa on se, että ilmoitetaan ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä mielenilmaisusta vähintään 24 tuntia aikaisemmin. Tässä on ajatuksena se, että poliisi pystyisi valvomaan ja turvaamaan mielenosoitusta.

Rikanderin mukaan myöhemminkin tehty ilmoitus on kuitenkin pätevä, jos se ei aiheuta kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle.

– Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen näkökulma on lisäksi se, että jos tietty joukko saapuu tietylle paikalle yhteisen aatteen vuoksi, he voivat sillä hetkellä päättää, että se on mielenosoitus.

Keskeistä demokratian kannalta on Rikanderin mukaan vain se, että poliisi paikalle saapuessaan ymmärtää, että käynnissä on mielenilmaus.

Helsingin poliisi myönsi tänään, ettei sillä ollut oikeaa tilannekuvaa, kun se arvioi Elokapinan mielenosoituksen muodostamaa turvallisuusuhkaa Valtioneuvoston linnan edustalla perjantaina.

Apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen kommentoi STT:lle, että tarkentuneen tilannekuvan mukaan linnan sisällä oli rauhallista eikä konkreettista uhkaa ollut. Vielä lauantaina poliisin viesti oli toinen.

– Eri puolilla on ollut erilaisia subjektiivisia käsityksiä, ja käsitys ei ole ollut ihan sama kaikilta osin, Kopperoinen sanoi STT:lle.

Kopperoisen mukaan kyse oli kyse oli ”väärinymmärryksistä, huonoista ja varomattomista sanavalinnoista sekä siitä, miltä tilanne näyttäytyi Valtioneuvoston linnan ulkopuolelta”.

