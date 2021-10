Aseiden 3D-tulostaminen rantautui Suomeen – ”Erittäin huolestuttava ilmiö”

Laajamittaisin tapaus tuli vastaan kesäkuun alussa, kun Tampereella sijaitseva varasto oli muutettu 3D-tulostettujen aseiden pajaksi.

Suomesta on löydetty tänä vuonna jo useita ampuma-aseen osia, jotka on valmistettu kolmiulotteisten tulostimien avulla. Tullin valvontajohtajan Hannu Sinkkosen mukaan 3D-tulostettuja aseen osia ei tiettävästi ole aikaisemmin löytynyt Suomesta.

Aseen osien 3D-tulostuksesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

– Puhutaan erittäin huolestuttavasta ilmiöstä, jos aseen osia valmistetaan tulostamalla, Sinkkonen sanoi.

Kaikki tämä helpottaa aseiden saatavuutta rikolliseen käyttöön.

Kuvan ase on suurimmilta osin valmistettu 3D-tulostimen tulostamista osista. Poliisi takavarikoi aseen Jyväskylän seudulla United Brotherhood -jengin jäseneltä.

Sinkkonen sanoo, että toistaiseksi puhutaan vielä hyvin pienimuotoisesta ilmiöstä, mutta tulostustekniikan kehittyessä aseen osien tulostamisesta saattaa kehkeytyä mittavakin ongelma.

Aseen osien 3D-tulostus on tuttua myös keskusrikospoliisille. KRP kertoi Ilta-Sanomille viime kesänä, että se on törmännyt aseisiin, jotka on valmistettu joko kokonaan tai osittain 3D-tulostustekniikalla.

Tulli takavarikoi asepajasta kaksi toimivaa asetta, lukuisia aseiden osia ja suuren määrän ampumatarvikkeita.

Tulli löysi Tampereella sijaitsevasta varastosta kaikkiaan 11 tulostinta, joilla oli mahdollista tulostaa aseen osia. Tulostimista kaksi oli toiminnassa, kun tulli ratsasi varaston.

Tulli takavarikoi asepajasta kaksi toimivaa asetta, lukuisia aseiden osia ja suuren määrän ampumatarvikkeita.

Sinkkonen huomauttaa, että pelkät aseen osat eivät vielä takaa toimintakuntoista asetta. Osat täytyy vielä osata koota yhteen.

” Jos ostaa kaupasta satasen tulostimen, siitä on vielä pitkä matka siihen, että on toimiva ase kädessä. Kokoaminen on se ongelma, ei osista joka kaveri pysty kasaamaan asetta.

– Ja onhan aseen osia muutenkin saatavilla. Jos ostaa kaupasta satasen tulostimen, siitä on vielä pitkä matka siihen, että on toimiva ase kädessä. Kokoaminen on se ongelma, ei osista joka kaveri pysty kasaamaan asetta, Sinkkonen sanoo.

Ja vaikka pystyisikin, aseen turvallisuudesta tai toimintavarmuudesta ei ole mitään takeita. Aseella saattaa toki pystyä ampumaan. Kun poliisi on koeampunut tällaisella aseella, on ilmennyt erilaisia ongelmia: esimerkiksi muoviosia on rikkoutunut koeammunnan yhteydessä.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoo, että ainakin toistaiseksi pimeiden asemarkkinoiden suurempi ongelma on muualla kuin tulostetuissa aseen osissa.

Samasta syystä koko aseen valmistaminen tulostetuista osista on vielä harvinaista. Tulostimilla ei saada valmistettua riittävän laadukasta laukaisukoneistoa tai riittävän jämäkkää piippua, joka kestäisi laukaisun aiheuttaman kovan paineen. Tyypillisempää onkin, että aseen toiminnan kannalta oleellisten metalliosien oheen tulostetaan tarvittavia muoviosia.

Aseen osien 3D-tulostus on Sinkkosen mukaan kuitenkin taas yksi esimerkki siitä, että rikolliset osaavat käyttää uusia tekniikoita hyväkseen.

– Kyse on ihan samasta asiasta kuin aikoinaan Internetin tullessa, sekin valjastettiin nopeasti rikolliseen toimintaan, Sinkkonen sanoo.

– En silti usko, että on mahdollista muuttaa tulostimia luvanvaraisiksi tai että ne lisensioitaisiin. Sellainen ei kuulu vapaaseen kansalaisyhteiskuntaan. Kyllä tässä täytyy mennä toisenlaisen valvonnan keinoin, Sinkkonen toteaa.

Vielä tällä hetkellä tullille ja poliisille isompi ongelma on silti muualla pimeillä asemarkkinoilla: kaasuaseiden muuttaminen toimintakuntoisiksi ruutiaseiksi sekä laittomasti Suomeen salakuljetetut aseet.

Ylen Ajankohtainen Kakkonen valmisti 3D-tulostimella käsiaseen vuonna 2013. Pistoolilla pystyttiin ampumaan yksi laukaus, mutta ammuttaessa ase hajosi käyttökelvottomaksi. Kuva on Ajankohtaisen Kakkosen lähetyksestä toukokuulta 2013.

– Emme väheksy aseen osien tulostamista. Se on huolestuttava ilmiö varsinkin tekniikan kehittyessä, mutta laittomat aseet ovat ainakin toistaiseksi isompi ongelma, Sinkkonen sanoo.

– On tietysti huolestuttavaa, että aseita pystytään tulostamaan. Tulostamalla voidaan helpottaa aseiden saatavuutta. On täysin mahdollista, että 3D-aseista tulee trendi. Varsinkin jos aseet saadaan toimimaan luotettavasti, KRP:stä sanottiin Ilta-Sanomille kesällä.