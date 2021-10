Hylkyasiantuntija SVT:lle: Estonian kyljen reiälle sittenkin luonnollinen selitys

Hylkyasiantuntijan mielestä laivan rungossa olevat vahingot viittaavat törmäykseen kalliopohjan kanssa.

Autolautta Estonian uppoamista selvittävät ruotsalaiset asiantuntijat alkavat kallistua suomalaisten linjoille aluksen uppoamisen syistä.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelema hylkyasiantuntija Linus Andersson on tullut siihen tulokseen, että onnettomuudelle on luonnollinen selitys. Hänen mielestään meren kalliopohjalla oli vaikutusta onnettomuuteen.

Ruotsalaisten vuosi sitten ilmestynyt Estonia-dokumentti esitti kuvia laivan runkoon tulleesta reiästä. Dokumentti vihjasi, että ulkopuolinen voima olisi aiheuttanut neljän metrin pituisen repeämän laivan kyljessä.

Linus Andersson on palanut onnettomuuspaikalta ja tutkinut valokuvia. Hän sanoo SVT:n uutisille, että hänen mielestään laivan rungossa olevat vahingot viittaavat törmäykseen kalliopohjan kanssa.

Kun tuhansia tonneja painava laiva törmää kallioon, laivan runkoon tulee aukkoja ja laivan painuessa syvemmälle meren pohjaan, laivan runkoon tulee lisää jälkiä ja repeämiä.

Estonia lepää meren pohjassa.

Suomalaiset Estonia-onnettomuuden tutkintalautakunnan jäsenet ovat vuosikausia teilanneet arvelut sukellusveneen tai muun ulkoisen voiman aiheuttamasta onnettomuudesta.

Tutkintalautakunnan jäsen Tuomo Karppinen kertoi ruotsalaisdokumentin julkistuksen jälkeen IS:lle, että aluksen pohjassa oleva reikä on ollut tutkijoiden tiedossa parikymmentä vuotta.

Hänen mielestään on selvää, että laivassa on suuria vaurioita sillä puolella, joka iskeytyi pohjaan.

– Tuhansia tonneja painava laivan runko kun iskeytyy meren pohjaan, siinä syntyy vaurioita. Tiedossa on lisäksi, että hylky on liikkunut. On tullut uutta rungon osaa näkyviin.

Tutkintalautakunnan jäsen Heimo Iivonen ihmetteli IS:ssä, minkä kanssa Estonia olisi voinut merellä törmätä.

– Sukellusvene olisi ollut ainoa, jonka kanssa se olisi voinut törmätä. Se nyt on hyvin kaukaa haettu.

Iivonen sanoo, että vuosien varrella on kuultu kaikenlaisia heittoja. On väitetty, että alukseen on pantu räjähdysaineita.

Onnettomuutta tutkineen ruotsalaisryhmän puheenjohtaja Jonas Bäckstrand pitää SVT:n uusissa mahdollisena, että Estonian repeämä on voinut syntyä törmäyksestä kalliopohjaan.

Ruotsalaisen dokumentin Henrik Evertsson sanoo puolestaan SVT:lle, että on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä. Dokumentti osoitti hänen mielestään sen, ettei uppoamiseen johtaneita syitä ole tutkittu kunnolla.