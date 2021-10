Ähtärin eläinpuiston ketuista on tehty rikosilmoitus

Eläinpuiston mukaan rikosilmoitukselta on pudonnut pohja pois, kun ketut on kesällä siirretty uuteen tarhaan, jossa elinolot ovat paremmat.

Ähtärin eläinpuiston kettupariskunta siirrettiin kesällä uuteen tarhaan. Se on tilavampi, ja suoja- ja piilopaikkojakin on enemmän kuin vanhassa.

Ähtäri Zoon ketuista on tehty poliisille rikosilmoitus, eläinpuisto kertoi tiedotteessaan perjantaina.

– Poliisi ei ole vielä ollut meihin yhteydessä. Odottelemme ensin, mitä poliisi tekee, eläinpuiston intendentti Marko Haapakoski sanoo.

Rikosilmoituksesta kertoi ensin Ilkka-Pohjalainen.

Rikosilmoitus on tehty 6. lokakuuta. Haapakoski ei osaa sanoa siitä vielä enempää, koska hän ei tiedä sen yksityiskohtia. Hän olettaa, että rikosilmoituksen on tehnyt joku yksityishenkilö tai jokin yhdistys.

Kettu kuvattuna Ähtärin eläinpuistossa huhtikuussa 2011.

Haapakoski arvelee, että rikosilmoituksen taustalla on aluehallintoviraston keväällä eläinpuistoon tekemä tarkastuskäynti. Silloin kettujen havaittiin olevan aavistuksen stressaantuneita.

– Avi määräsi tekemään kettutarhaan lisää suojapaikkoja, ja ne tehtiinkin. Kesäkuussa saimme kettupariskunnan kuitenkin siirrettyä entistä tilavampaan ja parempaan, Ranuan eläinpuistoon muuttaneelta kotkalta vapautuneeseen tarhaan, Haapakoski sanoi.

Haapakosken mukaan rikosilmoitukselta onkin nyt pudonnut pohja pois, kun ketut on siirretty uuteen tarhaan, jossa on enemmän suoja- ja piilopaikkoja ja ketuilla on mahdollisuus vetäytyä halutessaan kauemmaksi yleisöstä.

Haapakoski sanoo, että kettupariskunta voi uudessa tarhassaan hyvin, ja ketut pääsevät toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistään.

Kettu kaipaa rauhanomaisia piilopaikkoja. Ähtärin vanhassa kettutarhassa niitä oli tarjolla niukalti.

– Olemme tehneet kaiken asianmukaisesti niin kuin valvovat viranomaiset ovat vaatineet. Kun avi kävi uudella valvontakäynnillä, he olivat hyvin tyytyväisiä järjestelyihimme. Uskoisin, että rikosilmoitus on tehty vanhan tarhan perusteella, Haapakoski sanoo.

Ähtärin eläinpuisto oli viimeksi puheenaiheena viime maaliskuussa, kun eläinpuiston ja seikkailupuisto Flowparkin yhteishanke karhutarhan ylittävästä köysiradasta sai aikaan someraivon.

Eläin- ja seikkailupuiston suunnitelmat tyrmättiin vastuuttomina lyttyyn. Huolta herätti karhujen hyvinvointi.

– Karhut eivät ole stressaantuneet. Köysirata meni myös vanhan kettutarhan takaa, eli sekin on saattanut vaikuttaa poliisille tehtyyn rikosilmoitukseen, Haapakoski miettii.

Nähdäänkö Ähtärissä pandavauvoja? Ainakin niitä yritetään. Kuvassa Ähtärin Lumi-panda viime vuoden lokakuussa.

Muutoin eläinpuistossa aletaan hiljalleen valmistautua pandojen helmi-maaliskuussa koittavaan kiima-aikaan. Ähtärissä yritetään saada aikaan pandavauvoja.

– On vielä auki, yritetäänkö jälkikasvua luomumenetelmällä vai otetaanko keinohedelmöityksen apu käyttöön. Asia pitää päättää piakkoin, jotta h-hetkellä on paras mahdollinen osaaminen käytössä, Haapakoski sanoo.