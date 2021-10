Kalevan koulu palaa viikoksi etäopetukseen tartuntaryppään vuoksi. Monen koulun oppilaan perheen syyslomasuunnitelmat menevät mönkään.

Uudellamaalla Keravalla sijaitsevan Kalevan koulun 4.–6.-luokkien oppilaat siirtyivät perjantaina etäopetukseen, joka kestää syyslomaan asti eli ensi viikon ajan. Tällä Kerava pyrkii tukahduttamaan paikallisen tautiryppään, kertoo Keski-Uusimaa.

Kalevan koulussa on 380 lasta. Kuusi prosenttia oppilaista on jo sairastuneita, ja karanteeneja on jouduttu määräämään yli sadalle oppilaalle ja esikoululaiselle. Jatkotartuntoja aikuisiin on myös ilmaantunut.

Vs. johtava ylilääkäri ja Keravan kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Tuure Ärling kertoi lehdelle ehdottaneensa kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtajalle etäopetukseen siirtymistä "erittäin raskain mielin".

Monen koulun oppilaan perheen syyslomasuunnitelmat voivat muuttua tautitilanteen vuoksi.

Suomessa on lievennetty koronarajoituksia syksyn aikana, ja kouluvuosi on aloitettu koko maassa lähiopetuksessa.

Myös testaamisen suositukset lieventyivät. Koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoi noin kuukausi sitten Ilta-Sanomille alle 12-vuotiaiden lasten testaamisesta.

– Mikäli ei ole erityistä syytä testata eli ei ole pahoja oireita, ei ole tiedossa olevaa korona-altistumista eikä kotona ole rokottamattomia aikuisia, pienestä nuhakuumeesta lasta ei tarvitse viedä testiin, vaan tauti sairastetaan kotona.

– Vaikka lapsi tartunnan saisikin, tauti on useimmiten lievä ja lapset tartuttavat tautia eteenpäin heikosti. Mutta aina, jos taudinkuva sitä edellyttää, lapsikin pitää viedä testiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa, että jos flunssaoireet vaivaavat, niitä pitää jäädä potemaan kotiin eikä mennä kouluun tai päiväkotiin.