Kainuun rajavartioston viestintäsihteeri Tapani Lintula kertoo, että eläimiä tallentuu kuviin silloin tällöin, mutta näin upeaa otosta ei aiemmin ole osunut kohdalle.

Kainuun rajavartioston automaattikameraan tallentui harvinainen näky, kun kameran ohitse tallusteli karhuperhe. Rajavartiosto jakoi Twitterissä kuvan saatetekstillä: ”Suuntana talvipesä, tahdissa – mars”.

Kainuun rajavartioston viestintäsihteeri Tapani Lintula kertoo, että kuva on otettu Suomen ja Venäjän rajan tuntumassa Kuhmossa. Karhujen kansalaisuudesta ei ole tietoa, mutta kontioiden liikehdintä rajaseudulla ei kuitenkaan aiheuta rajavartiostolle toimenpiteitä.

– Täällä on sellainen sanonta, että luonto ei tunne rajoja. Heiltä ei ole kysytty passeja, Lintula sanoo.

Kuvassa emokarhun perässä kulkee kolme pentua, joista yksi on muita tummempi, mikä on herättänyt ihmetystä. Rajavartioston selvityksen perusteella erivärisellä pennulla on joko isänsä geenit tai useampi uros on paritellut karhuemon kanssa saman kiiman aikana. Kuvan pennuilla saattaa siis olla eri isät.

Taustalla näkyy myös viides karhu, joka ei kuitenkaan kokonsa perusteella vaikuta tämän kesän pennulta. Twitterissä on veikkailtu, että kyseessä olisi sattumalta paikalle osunut uros, mutta sen varma ”henkilöllisyys” on kuitenkin jäänyt epäselväksi.

Lintulan mukaan rajaseudulla liikkuu eläimiä ja silloin tällöin niitä tallentuu myös rajavartioston kameraan. Näin hienoa otosta ei kuitenkaan ole aiemmin tullut vastaan.

– Kun vielä sommittelukin on sattunut niin hyvin kohdalleen!