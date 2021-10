Rokotustahti lässähti ja nyt moni Euroopan maa tekee selvää eroa Suomeen – asiantuntija kertoo miksi

Moni Länsi- ja Etelä-Euroopan maa on näyttänyt Suomelle perävaloja rokotuskattavuudessa.

Mm. ravintoloihin pääsyyn edellytettävä koronapassi on saattanut lisätä rokotusinnokkuutta useissa maissa. THL:n johtaja asiantuntija Mia Kontio (pikkukuva) sanoo, että Suomen matalampi rokotekattavuus johtuu osittain käytössä olevasta 12 viikon annosvälistä.

Suomen lennokkaasti alkanut koronarokotustahti on viime viikot edennyt tuskastuttavan verkkaisesti.

Vielä keväällä povattiin, että kaikki rokotuksen haluavat olisi rokotettu kahdesti heinäkuun puolivälissä, sitten tavoite siirtyi elokuulle, mikä oli liian optimistinen arvio sekin.

Seuraavaksi asetettiin tavoite täyden rokotussarjan 80 prosentin rokotuskattavuudesta lokakuun loppuun mennessä. Senkin toteutuminen on epävarmaa, sillä perjantain lukujen mukaan 73,0 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut molemmat rokoteannokset.

Euroopan tartuntatautikeskuksen ECDC:n mukaan Suomessa annettiin kesän huippuviikkoina reilusti yli 250 000 koronarokoteannosta viikossa. Viikkojen 37 ja 38 lukemat olivat 131 000 ja 123 000, viime viikolla enää 100 000.

Kolmen viime viikon aikana Suomessa on annettu vain 13 700–17 500 uutta ykkösannosta viikossa.

Suomessa on edelleen useampi kuin joka neljäs 16–34-vuotias kokonaan rokottamatta koronavirusta vastaan. 35–44-vuotiaista noin joka kymmenes on kokonaan rokottamaton, 45–60-vuotiaistakin noin joka 12:s.

Samaan aikaan Suomi on jäänyt kovasti jälkeen Euroopan maiden rokotekattavuusvertailussa.

Euroopan kärkimaa on Tanska, jossa peräti 95,2 prosenttia yli 18-vuotiaista on saanut molemmat rokoteannokset. Myös Irlannissa, Islannissa, Maltassa ja Portugalissa yli 18-vuotiaiden rokotuskattavuus on yli 90 prosentin, Belgiassa, Norjassa, Ranskassa ja Espanjassakin yli 80:n.

Suomen rokotekattavuus oli yli 18-vuotiaissa ECDC:n mukaan torstaina 76,7 prosenttia.

Läntisistä Euroopan maista vain Itävalta, Kreikka, Liechtenstein ja Luxemburg ovat täyden rokotesarjan kattavuudessa Suomea jäljessä. Itäisen Euroopan maat ovat kokonaan asia erikseen, niissä rokoteinnokkuus on kauttaaltaan matala.

Johtava asiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo hivenen ihmettelevänsä esimerkiksi Ranskan selvästi korkeampaa rokotekattavuutta, sillä Ranska on perinteisesti ollut melko rokotekriittinen maa.

Kontio lisää, että monessa maassa Suomea korkeampaan rokotuskattavuuteen on vaikuttanut mm. käyttöön otettu koronapassi sekä se, että korona on runnellut kansaa ja yhteiskuntaa muualla paljon näkyvämmin ja kouriintuntuvammin kuin Suomessa.

Ranskassa koronapassi on ollut pääsyvaatimuksena ravintoloihin ja terasseille elokuusta lähtien. Se on voinut vaikuttaa ranskalaisten rokotusinnokkuuteen.

– Korkeamman rokotuskattavuuden maissa on koettu todella vaikeat epidemiatilanteet ja rajut rajoitustoimet ulkonaliikkumiskieltoineen. Täällä koronaa ei ole koettu samalla tavalla, muualla on eletty koronan kanssa ihan eri todellisuutta kuin Suomessa, Kontio arvioi.

Kontion näkemyksen mukaan vain pieni osa suomalaisista on periaatteellisesti rokotevastaisia.

Kontio sanoo, että suurin osa rokottamattomista saattaa pikemminkin miettiä, ettei rokotusta koeta tarpeelliseksi.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo, että rokotuksen suojateho ei romahda äkillisesti vaan hiipuu tämän hetken tiedon mukaan hiljalleen. Siksi täysi rokotussarja suojaa kauemmin kuin vain puoli vuotta.

– Ajatellaan, ettei siitä ole mitään hyötyä minulle. Ja onhan se totta, että nuoren ihmisen todennäköisyys saada vakava tautimuoto on pieni. Mutta kun sitä ei voi koskaan etukäteen tietää, kenelle se vakava tauti tulee. Vakavan taudin syntymekanismista ei edelleenkään ole tietoa, Kontio sanoo.

Uutena lisänä rokotteen hyötyä epäileville ovat tulleet uutiset rokotteen tehon hiipumisesta pikkuhiljaa puoli vuotta kakkosannoksen ottamisen jälkeen.

– On ollut sellaisia mietteitä, ettei rokotusta ole hyötyä ottaa, kun sen teho loppuu niin äkkiä. Kyse on kuitenkin vähitellen tapahtuvasta hiipumisesta, ei suojatehon äkillisestä romahtamisesta. Ei se niin mene, että kun yli puoli vuotta on kulunut kakkosannoksesta, rokotuksesta ei olisi enää tehoa ollenkaan, Kontio korjaa.

THL aikoo tiedottaa tarkempia tietoja rokotteen suojatehon säilymisestä ensi viikolla.

Kontio lisää, että yksi syy laahaavaan rokotustahtiin on yhä Suomen käyttämä 12 viikon annosväli. Suurimmassa osassa EU-maita annosväli on ollut 3–6 viikkoa.

Nyt 12 viikon annosvälillä rokotusvuorossa ovat heinäkuun puolessavälissä ykkösannoksen saaneet.

– Vaikka on ollut jo jonkin aikaa mahdollisuus lyhentää annosväliä 6 viikkoon, niin likimainkaan kaikkialla näin ei ole tehty.

– Rokotuskattavuus kyllä nousee koko ajan, mutta silti... Jäljessä ollaan Länsi-Euroopan maita aika paljonkin, Kontio huokaa.

Mahdollisimman hyvän suojan saamiseksi myös toisen rokoteannoksen ottaminen on tärkeää.

Kontio myöntää tuntevansa tiettyä voimattomuutta tilanteen edessä. Kun pakottavaa velvoitetta rokotuksen ottamiseen ei ole, viranomaisten keinoina ovat valistus taudin vaaroista, informaation jakaminen eri kanavissa ja rokotusten ottamisen tekeminen mahdollisimman helpoksi.

Pikkuriikkinen osa rokotekattavuuden laahaamisesta johtuu siitä, että jokunen ykkösannoksen ottanut on jättänyt tehosterokotteen väliin.

– Se on tosi harmillista. Vaikka olisi saanut ykkösannoksesta jonkin rokotereaktion, tehosterokote olisi silti tärkeä ottaa. Ykkösannoksestakin saa toki jonkinlaisen suojan, mutta kakkosannoksen jälkeen suoja on huomattavasti parempi, Kontio sanoo.