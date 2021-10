Ylilääkäri Esa Rintalan mukaan ilmiötä selittävät viiteryhmässä esiintyvät ennakkoluulot ja pelot rokotteita kohtaan.

Varsinais-Suomen tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo Ilta-Sanomille, että viime viikkoina alueen sairaaloissa hoidettavista koronapotilaista keskimäärin 70 prosenttia on kuulunut vieraskielisiin. Viikolla 38 osuus kohosi peräti 80 prosenttiin.

– Heistä aika iso osa on tullut Itä-Euroopasta, ja osa on telakkatyövoimaa. Huono asia tässä on vielä se, että heistä yli puolet on rokottamattomia, Rintala sanoo.

– Yleinen tuntuma on, että myös Suomessa asuvien vieraskielisten keskuudessa rokotusinto on vähäisempää. Tässä väestönosassa esiintyy myös jonkin verran enemmän pelkoa ja ennakkoluuloja rokotteita kohtaan.

Turussa tartuntatautilääkäri Jutta Peltoniemi nosti asian esiin jo syyskuun puolivälissä. Hänen mukaansa vaikea koronatilanne kosketti kaupungissa erityisesti Varissuota, Pansio–Pernantoa, Halista ja Laustea. Alueilla asuu hyvin paljon vieraskielistä väestöä.

Trendi on pantu merkille myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan vieraskielisten osuus alueen sairaaloihin joutuneista koronapotilaista oli 3. lokakuuta 31 prosenttia. Räikeimmillään prosentti on viime viikkoina kivunnut 46:een.

– Määrä on nyt korostunut, kuten osittain aiemminkin. Se tietysti kuvastaa väestönosan haavoittuvuutta sekä sitä, että rokotuksiin on ehkä osattu hakeutua vähemmän. Myös perhekoko voi vaikuttaa, Järvinen sanoo.

Torstaina sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtaja Pasi Pohjola kertoi rokottamattomien muodostaneen syyskuussa 74 prosenttia sairaalahoitoon joutuneista koronaviruspotilaista. Suurin riski on 50–79-vuotiailla rokottamattomilla. Viiteryhmässä riski sairastua vakavaan koronatautiin on 18-kertainen samanikäisiin tuplarokotettuihin nähden.

Asko Järvisen mukaan myös Hus-alueella tartuntatapausten joukossa painottuvat ulkomailta Suomen telakoille ja rakennustyömaille saapuneet työntekijät. Osa tulijoista on päätynyt hoidettavaksi Husin sairaaloihin.

Valtakunnan suurin koronailmaantuvuus löytyy tällä hetkellä Satakunnasta. Infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälän mukaan Rauman telakalla levinneet tartunnat muodostavat noin 40 prosenttia sairaanhoitopiirin koronatapauksista, mutta sairaaloihin tämä ei ole toistaiseksi kantautunut.

– Yksittäisiä tapauksia on tullut. Merkittävää osaa ne eivät muodosta, Uusitalo-Seppälä sanoo.

Koko Suomesssa sairaalahoidossa on perjantaina 171 koronapotilasta. Heistä tehohoidossa on 28. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut keskiviikosta 26 ihmisellä, mutta tehohoidossa on viisi ihmistä vähemmän kuin keskiviikkona.