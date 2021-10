Lääkäreiden mukaan Parkano ei ole suojassa koronalta, kertoo paikallislehti Ylä-Satakunta.

Parkanossa rokotekattavuus on matala. Kuvassa terveyskeskus.

Pirkanmaalaisen Parkanon lääkärit vetoavat parkanolaisiin, että he ottaisivat koronarokotteen. Lääkärien vetoomus julkaistiin torstaina Ylä-Satakunta -lehdessä.

Allekirjoittaneet kertovat, että Parkanossa todettiin 23.9.–5.10. peräti 41 koronatartuntaa. Samaan aikaan karanteeniin asetettiin 141 henkilöä. He kertovat, että Parkanossa tilanne on ollut lokakuun ajan yksi Pirkanmaan huonoimmista. Heidän mukaansa terveydenhuolto on erittäin kuormittunut.

Syy kaupungin huonolle koronatilanteelle on selvä.

– Parkanolaisista lähes kolmannes on vielä täysin rokottamatta, lääkärit kirjoittavat.

Huono rokotuskattavuus johtaa heidän mukaansa siihen, että Parkanossa koronalta ei olla suojassa.

Ensimmäisen rokotusannoksen on saanut 70 prosenttia parkanolaisista. Täysi rokotussarja on vain 60 prosentilla kaupungin asukkaista. Lääkärit kirjoittavat, että rokotuskattavuus on erityisen huono nuorissa ikäryhmissä.

THL:n tilastojen mukaan vielä 45–49-vuotiaiden ikäryhmästä 77,3 prosenttia oli torstaihin 7. lokakuuta mennessä saanut ensimmäisen rokoteannoksen, mutta 40–44-vuotiaiden ikäryhmästä enää vain 68,1 prosenttia. Myös toisen rokotusannoksen saaneiden määrässä tapahtuu notkahdus alle 45-vuotiaissa ja sitä nuoremmissa.

Suomi otti syyskuussa tavoitteeksi, että valtakunnallisista rajoituksista luovutaan, kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista suomalaisista on saanut rokoteannosta.

THL:n mukaan kaikilla suomalaisilla ei ole ollut vielä mahdollisuutta saada kahta rokoteannosta. Tämä johtuu THL:n mukaan kuntien erilaisesta tilanteesta.

– Eri kunnissa on pystytty tarjoamaan rokotteita eri tahtiin, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi Ilta-Sanomille perjantaina.

Torstaina STM:n johtaja Pasi Pohjola kertoi, että syyskuussa 74 prosenttia sairaalahoitoon joutuneista oli rokottamattomia.

– Epidemiatilanne on heikentynyt selvästi, ja se tietysti painottuu rokottamattomaan väestöön ja jonkin verran myös niihin henkilöihin, joilla on vasta yhden rokotteen tarjoama suoja. Tämä herättää kysymyksiä siitä, millä toimenpiteillä tilanne käännetään toiseen suuntaan, Pohjola totesi.