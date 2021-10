Rikoksista epäiltyjä on yli 20.

Poliisi epäilee, että rikollisryhmä olisi tuonut Ruotsista Suomeen noin 40 kiloa kokaiinia, 100 kiloa amfetamiinia sekä useita kiloja ketamiinia.

Esitutkinnan mukaan huumeita on varastoitu ja levitetty pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa. Poliisin arvion mukaan huumausaineiden katukauppa-arvo on yli kuusi miljoonaa euroa.

Poliisi takavarikoi osan huumeista. Poliisin haaviin jäi myös ampuma-aseita, joista osa oli sarjatuliaseita. Poliisin mukaan rikolliset käyttivät huumeiden levittämisessä ja välittämisessä useita salattuja viestisovelluksia.

Poliisin takavarikoimia aseita.

– Epäillyt ovat toimineet rikoksissa järjestelmällisesti, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Sainio keskusrikospoliisista.

Rikoksista epäiltyjä on yli 20, joista seitsemän on yhä tutkintavankina. Kokonaisuutta on tutkittu muun muassa törkeinä huumausainerikoksina. Poliisin mukaan epäiltyjä on tuomittu viimeisen vuoden aikana myös muista törkeistä huumausainerikoksista.

Poliisin takavarikoimaa amfetamiinia.

Huumevyyhtiä tutkivat keskusrikospoliisi, Länsi-Uudenmaan poliisi sekä Sisä-Suomen poliisi. Vyyhti siirtyy lähipäivinä syyttäjälle syyteharkintaan.