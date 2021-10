Tuore ennuste: Alku­talvi on Suomessa lämmin – terminen talvi voi myöhästyä

Uusimman vuodenaikaisennusteen mukaan marras-joulu-tammikuu on Suomessa vuodenaikaan nähden tavanomaista lämpimämpi.

Uusimman kolmen kuukauden vuodenaikaisennusteen mukaan marras-joulu-tammikuu on Suomessa vuodenaikaan nähden lämmin. Se saattaa tarkoittaa myöhään alkavaa termistä talvea, kirjoittaa meteorologi Joanna Rinne Forecan blogissa.

Vuodenaikaisennuste on Euroopan keskipitkien ennusteiden laitoksen (ECMWF) kuukausittain julkaisema ennuste. Sen mukaan kolmen kuukauden jakso marraskuusta tammikuuhun on todennäköisemmin vuodenaikaan nähden lämmin kuin keskimääräinen tai sitä kylmempi. Myös merilämpötila on todennäköisesti vuodenaikaan nähden lämmin kyseisen jakson aikana.

– Mikäli tämänkaltainen ennuste toteutuu, se ei kerro varsinaisesta päivittäissäästä; kolmen kuukauden ennuste voi toteutua monilla tavoilla. Joulun väristä tai pysyvän lumen satamisen aikataulusta ei ennusteen perusteella vielä voi tehdä päätelmiä, Rinne huomauttaa.

Ilmatieteenlaitoksen tutkija Mika Rantanen jakoi Twitterissä kuvan ennusteesta. Rantasen mukaan ennusteen perusteella Suomeen saadaan lämmintä ja märkää säätä, mikä voi johtaa myrskyrintamien saapumiseen totuttua kauemmaksi pohjoiseen.

Viime vuoden lokakuussa julkaistu vastaava ennuste oli samankaltainen. Silloin terminen talvi alkoi maan etelä- ja keskiosassa jopa kuukaudesta puoleentoista kuukauteen myöhässä tilastollisesti tavanomaisesta aikataulusta. Myöhemmin koettiin myös kylmiä jaksoja, mutta ne ajoittuivat tammi–maaliskuun välille.

Uusin ennuste jatkaa nykyilmastolle uskollista trendiä, jossa marras–tammikuut ovat selvästi lämmenneet aiempaan verrattuna.

Sen lisäksi, että vuodenaikaisennuste ennustaa, kuinka lämmin tai kylmä kolmen kuukauden jakso tulee olemaan, se kertoo myös ennusteen toteutumisen todennäköisyydestä.

– Uusimmassa ennusteessa annettujen todennäköisyyksien mukaan lämmön toteutuminen on todennäköisempää kuin keskiarvoisen tai viileän kolmen kuukauden jakson, mutta kaukana varmasta, Rinne sanoo.

Vuodenaikaisennuste lasketaan koko maailmaan, mutta sen pääasiallinen käyttötarkoitus on tropiikin ilmiöiden, kuten ENSO-kierron eli El Niño – La Niña -kierron seuraaminen ja ennustaminen. Pohjoisten leveysasteiden erittäin vaihtelevan sään ympäristössä, kuten Suomessa, ennusteen tarkkuus on selvästi tropiikkia heikompi.