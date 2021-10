Kadonneen 14-vuotiaan kuolema järkyttää Vantaalla: ”Sitä miettii, millaista hätää poika on kokenut”

Tiistaina Vantaan Askistosta kadonnut poika löytyi menehtyneenä torstaina. Pojan kohtalo kosketti kaupunginosaa syvästi.

Lokakuisen illan pimeydessä kynttilät luovat valoa tihkusateen kastelemalle asfaltille. Askistossa Vantaan vapaaseurakunnan oven eteen on tuotu kynttilöitä 14-vuotiaan pojan muistolle.

– Ihan järkyttävältä tuntuu, naapurustossa asuva Maria huokaa hiljaa.

– Sitä miettii, millaista hätää poika on kokenut.

Kuten sadat muut vapaaehtoiset, myös Maria osallistui kadonneen pojan etsintöihin.

Tiistaina kotipihaltaan Vantaan Askistosta kadonneen 14-vuotiaan etsinnät päättyivät surullisesti torstaina aamupäivällä. Poliisi sai kello 11.10 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen Nurmijärven puolelta Lepsämänjoesta kaislikosta löytyneestä nuoresta vainajasta. Hukkunut tunnistettiin kadonneeksi pojaksi.

Pojan kohtalo on koskettanut Vantaalla sijaitsevassa Askistossa laajasti. Poikaa etsittiin satojen vapaaehtoisten voimin.

Omakotialueen keskellä sijaitsevan seurakuntatilan eteen kynttilöitä tuovat kokonaiset perheet.

Kynttilöitä kyynelsilmin katseleva nainen kertoo, että myös hän osallistui etsintöihin. Hänellä itsellään on samanikäisiä lapsia.

– Jos oma lapsi olisi ollut kateissa, olisin toivonut, että jokainen osallistuisi etsintöihin, nainen sanoo.

– Tällainen suru koskettaa koko Askistoa – se koskettaa koko Suomea. Ei voi muuta kuin toivoa omaisille paljon jaksamista.

Kynttilöiden äärelle hiljennytään. Tuttuja halataan, lohdun sanoja jaetaan.

Muistokynttilän paikalle tuonut Kirsi kertoo, että häneen on tehnyt vaikutuksen se, kuinka koko kaupunginosa on tullut yhteen niin etsinnöissä kuin surun keskellä.

– Olen asunut täällä vain pari vuotta, ja minua on koskettanut se, kuinka kaikki ovat täällä tulleet yhteen.

Myös alueella lähes 40 vuotta asunut Pekka sanoo, että hänen sydäntään on surun keskellä lämmittänyt se, että läheisistä välitetään vielä.

– Vaikka maailma on kylmä, niin se on lämmittänyt, kun näki kuinka niin monet ihmiset osallistuivat etsintöihin. Se osoittaa, että läheisistä välitetään vielä ja on tällaista auttamista, kun on hätä, Pekka sanoo.

– Hirveän surullista tämä on, niin nuori poika.