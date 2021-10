Kristillisdemokraattien vaalitulos löytyi sivulta 666 – 40 vuotta täyttävän teksti-tv:n toimittaja muistelee kohahduttanutta tapausta

Ylen teksti-tv täyttää tänään 40 vuotta.

Ylen teksti-tv:n sisältö on Matti Rämön vastuulla. Nykyään hän on ainoa kokopäiväisesti teksti-tv:n parissa työskentelevä henkilö.

Yle aloitti teksti-tv-lähetykset tasan 40 vuotta sitten 7. lokakuuta 1981 kohdeyleisönään huonokuuloiset, mutta palvelun suosio yllätti kaikki. Ennen internetiä teksti-tv:ssä työskenteli kymmeniä toimittajia, mutta määrää on vähennetty pitkin matkaa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Nykyään teksti-tv:ssä työskentelee kokoaikaisesti enää yksi työntekijä. Toimittaja Matti Rämö on tehnyt töitä teksti-tv:n parissa jo yli 20 vuoden ajan eri tehtävissä. Kun hän aloitti, kollegoita oli useita, mutta nykyisin Rämö on teksti-tv:n viimeinen mohikaani.

Matkan varrella on käynyt hauskoja sattumuksia. Vuoden 2011 eduskuntavaalien tulokset oli jaettu sivulle 660 eduskuntaryhmittäin kuten edellisissäkin vaaleissa. Ryhmätiedot tulivat automatiikalla oikeusministeriöstä puolueiden suuruusjärjestyksessä.

Kristillisdemokraatit olivat kyseisissä vaaleissa kuudenneksi suurin puolue, joten he saivat sattumalta sivun 666. Numeroyhdistelmä tunnetaan yleisesti pedon lukuna, joka mainitaan Raamatun Ilmestyskirjassa. Kaiken lisäksi kristillisten kansanedustajia sattui menemään tuolloin läpi kuusi kappaletta.

– Huomasin sivujen laatimisvaiheessa, että tässähän käy näin, mutta ajattelin ettei se herätä isompia intohimoja.

Rämö oli väärässä, ja hän joutui lopulta selvittämään esimiehelleen, ettei sivuavaruuden määrittelyyn liittynyt poliittista tai teologista kannanottoa. Sittemmin eduskuntavaalien tulokset on siirretty sivulle 800, mutta Rämön mukaan se ei johtunut aiemmasta numeroinnista.

Toinen ikimuistoinen tilanne liittyy pörssisivuihin. Teksti-tv:n pörssisivuilla oli häiriö samaan aikaan kun Nokian kurssi alkoi syöksyä alaspäin.

– Minua syytettiin silloin tahallisesta kurssimanipulaatiosta, Rämö nauraa.

Matti Rämö on työskennellyt teksti-tv:ssä yli 20 vuotta eri rooleissa.

Teksti-tv:llä on nykyisin 800 000 päivittäistä ja 1,2 miljoonaa viikottaista käyttäjää. Määrä on laskenut vuosituhannen vaihteesta, jolloin Rämö muistelee käyttäjiä olleen yli kaksi miljoonaa. Lasku on kuitenkin ollut tasaisen hidasta, sillä teksti-tv:llä on oma vakiintunut käyttäjäkuntansa.

Rämö arvelee, että teksti-tv:n suosio selittyy sen selkeydellä. Esimerkiksi urheilutulokset, lottonumerot ja tärkeimmät uutiset saa helposti selville yhdellä vilkaisulla. Teksti-tv:n valteiksi Rämö lukee nopeuden ja tehokkuuden. Sillä on eräänlainen tiedon suodattamisen rooli, eikä sivuilla ole mitään ylimääräistä.

– Näkisin, että nykyhetkessä teksti-tv on tavallaan uutisten sisäänheittoroolista. Joka on kiinnostunut lukemaan enemmän ja tarkemmin jostain aiheesta, käy sitten netistä hakemassa lisää.

Rämön jokainen työpäivä on erilainen. Nykyään noin kaksi kolmasosaa teksti-tv:n sisällöstä tulee automatiikan välityksellä, joten hänen nykyinen työnsä on pitkälti prosessinvalvontaa. Katsojien rooli on tärkeä, jotta viat virheet huomataan.

– Päivittyvien sivujen massa on suuri. Iso osa työpäivästäni kuluu katsojapalautteen läpikäymiseen. Suurin osa palautteesta on rakentavaa ja tulee kehitysehdotuksia- ja toivomuksia. On siellä tietysti häiriköitäkin. Tavallaan teen mielenterveystyötä, kun luen ihmisten pahan olon tuotoksia.

– En osaa sanoa, onko häiriköiden määrä kasvanut, mutta faksiaikaan niitä oli helpompi käsitellä, Rämö naurahtaa.

Rämö tekee teksti-tv:ssä myös perinteistä toimittajan työtä ja piirtää grafiikoita, kuvia ja sivupohjia tarpeen mukaan.