Eilen Nelostiellä hämmästyttäneen ”pötkön” arvoitus ratkesi

Tikkakoskelta Vantaalle kuljetettu DC-3-lentokoneen runko tulee osaksi suomalaista toimintaelokuvaa, joka saattaa saada myös kansainvälisen levityksen.

Ilta-Sanomat uutisoi eilen, kuinka Jari Pohjankylä vaimoineen havaitsi Nelostiellä Tikkakosken lentoaseman risteyksen jälkeen erikoisen kuljetuksen: lentokoneen rungon. Kävi ilmi, että kyseessä oli Tikkakosken Ilmavoimamuseosta matkaan lähteneen DC-3-koneen torso

Lentokoneen runko tulee olemaan osa uuden suomalaiselokuvan rekvisiittaa. Kyseessä on Jalmari Helanderin ohjaama ja käsikirjoittama toimintaelokuva Sisu, jonka kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä. Elokuva tulee ensi-iltaan vuonna 2022.

Elokuvan tuottaja Petri Jokiranta Subzero Film Entertainment Oy:stä kertoo, että kyseessä on suuri suomalainen tuotanto, jossa on mukana myös amerikkalainen studio Sony Pictures. Se on ostanut Sisun kansainväliset levitysoikeudet.

Lentokoneen runkoa käytetään rekvisiittana studiossa.

– Lentokoneen sisällä ja ulkopuolella kuvataan toimintakohtaukset. Lentokoneen runkoa muokataan toisennäköiseksi koneeksi kuin mitä alkuperäinen on, Jokiranta kertoo.

– Me tehdään paljon fyysisiä efektejä ja pyritään lavastamaan yksityiskohtaisesti, jotta saadaan vähän eri näköinen suomalainen toimintaelokuva.

Ohjaaja Jalmari Helander muistetaan mm. elokuvasta Big Game, jonka yhtenä tähtenä oli Samuel L. Jackson.

Kyseinen Nelostien liikenteessä hämmästyttänyt DC-3-lentokoneen runko löytyi lavastajan kontaktien kautta.

– Totesimme, että tällainen lavaste on vaikea tehdä ihan tyhjästä, ja se vaatisi paljon käsityötä. Lavastajamme Otso Linnasalo keksi idean, että jos voisimme löytää rungon, jonka ympärille voisi lavastaa lisää elementtejä, Jokiranta kertoo.

– Meille tämän koneen rungon löytyminen oli hieno asia, sillä sitä ei tarvinnut alkaa rakentaa nollapisteestä asti.

Sisu on toimintaelokuva toisesta maailmansodasta, jossa yksi mies taistelee natsien tuhopartiota vastaan Lapin erämaassa.

Elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Jalmari Helander muistetaan elokuvista Rare Exports ja Big Game.

Pääosissa nähdään Jorma Tommila (Rare Exports, Big Game), Aksel Hennie (Yksin Marsissa, White Wall, Headhunters). Sivurooleissa ovat muun muassa Jack Doolan (The Hatton Garden Job), Onni Tommila (Big Game) ja Mimosa Willamo (Aurora, Päin seinää, Box 21).