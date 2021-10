Korona lähti leviämään Lapualla – lukion vanhojen tanssit jouduttiin perumaan

Lapuan kaupungin vs. hoitotyön johtaja Anu Kaappola kertoo, että tapauksien lähde on maakunnan ulkopuolelta tullut tartuntaketju.

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Lapuan kaupungin koronavirustilanne on heikentynyt. Lukio on siirtynyt tämän takia etäopetukseen.

– Päätös etäopetukseen siirtymisestä tehtiin viime viikon tiistaina. 28.9. ja etäopetukseen siirryttiin torstaina 30.9., Lapuan lukion rehtori Kaisa Piiparinen kertoo Ilta-Sanomille.

Piiparinen kertoo, että päätös liittyy paikalliseen koronavirustilanteeseen ja että etäopetus jatkuu 15.10. asti.

– Tartunnat ja altistumiset liittyvät noin kahden viikon aikana ilmenneisiin tapauksiin, joiden lähde on maakunnan ulkopuolelta tullut yksi tartuntaketju, Lapuan kaupungin vs. hoitotyön johtaja Anu Kaappola kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että tavalliset ja hyvin käyttäytyvät lukiolaiset ovat tavanneet toisiaan normaalisti.

– Kyse ei ole mistään yhdestä tapaamisesta, vaan tauti on levinnyt kaveriporukoiden tapaamisissa ja kohtaamisissa omaisten kanssa. Tartunnan saaneita on noin 20 ja altistuneita kahden viikon aikana yhteensä noin 200. Heidät on asetettu karanteeniin.

– Lisäksi noin 20 täyden rokotussarjan saanutta on altistunut, mutta heitä ei ole ammattilaisen arvion ja THL:n uuden ohjeistuksen mukaan asetettu karanteeniin, Kaappola sanoo.

Hän kertoo, että yhteensä 23 tartuntaa on todettu kahden viikon aikana Lapualla, mutta kaikki eivät liity tähän samaan ketjuun.

– Kyse näyttää olevan herkästi tarttuvasta virusmuunnoksesta. Vielä ei ole selvinnyt mikä muunnos on kyseessä, sillä tulokset tulevat myöhemmin, hän kertoo.

Lukion 8.10. pidettäväksi suunnitellut vanhojen tanssit peruuntuivat. Syksyn ylioppilaskirjoitukset ehdittiin pitää viedä läpi ennen joukkoaltistumista.

Lapuan lukio sijaitsee aivan kaupungin keskustan tuntumassa.