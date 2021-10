Tytti Yli-Viikari on vaiennut Finnair-pisteistään – tästä syytteissä on kyse

Entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on vaiennut Plus-pisteiden käytöstä, vaikka häneltä on vaadittu niistä selvitystä.

Tytti Yli-Viikaria vastaan on nostettu syytteitä.

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n entistä pääjohtajaa Tytti Yli-Viikaria vastaan nostettiin torstaina kaksi virkarikossyytettä ja yksi syyte maksuvälinerikoksesta.

Syytteistä vakavampi koskee erikoista sopimusta, jonka Yli-Viikari ja VTV:n oikeudellisista asioista vastaava johtaja Mikko Koiranen solmivat erään alaisensa kanssa. Toinen syyte liittyy virkamatkoilta kertyneisiin Finnair Plus -palkintopisteisiin, joita Yli-Viikarin epäillään käyttäneen omiin menoihinsa.

1. Sopimus alaisen kanssa

Tämä on syytteistä vakavampi, sillä nimikkeenä on törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen. Siitä tuomitaan aina vankeutta, rangaistusasteikko ulottuu neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Syyttäjä Mari Mattila kertoi torstaina IS:lle, että hän aikoo vaatia Yli-Viikarille ehdollista vankeutta.

Yli-Viikari ja VTV:ssä aiemmin hallintojohtajana toimineen Koirasen solmimalla sopimuksella VTV:n ylitarkastajalle maksettiin keväästä 2016 lähtien kaksi vuotta palkkaa siitä, ettei hän tehnyt mitään.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen antoi Yli-Viikarille ja Koiraselle joulukuussa 2020 huomautuksen eduskunnan virkamieslain vastaisesta sopimuksesta.

Ylitarkastajalle maksettiin sopimuksen nojalla ensin täyttä ja sitten puolikasta palkkaa siihen asti, kunnes hän siirtyi vanhuuseläkkeelle. Sopimuksella häneltä poistettiin kaikki työtehtävät.

Yli-Viikari tai Koiranen eivät ole kommentoineet tarkemmin motiivejaan sopimuksen solmimiseen, eli oliko pyrkimyksenä esimerkiksi päästä eroon alaisesta, jonka he kokivat rasitteeksi.

Eduskunnalle huhtikuussa antamassaan selvityksessä Yli-Viikari vetosi siihen, ettei oikeusasiamies Jääskeläinen huomautuksesta huolimatta nähnyt aihetta virkasyytteen nostamiselle. Yli-Viikarin mukaan kyseessä oli vain virhe eduskunnan virkamieslain soveltamisessa.

Koiranen puolestaan sanoi tammikuussa STT:lle, että virkasuhteen päättämisestä sovittiin hyvässä yhteisymmärryksessä ylitarkastajan kanssa ja ettei asiassa ole ”mitään sen ihmeempää” tai dramatiikkaa.

Syyttäjän toissijainen syyte sopimusasiassa koskee virkavelvollisuuden rikkomista. Tämä on siltä varalta, jos ensisijainen syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ei menesty.

2. Finnair-pisteet

Toinen osa syytteistä koskee Yli-Viikarin lentopisteiden käyttöä. Syyttäjä vaatii hänelle rangaistusta maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Maksuvälinepetoksen rangaistusasteikko on sakoista kahteen vuoteen vankeutta. Virkavelvollisuuden rikkomisen asteikko on sakoista yhteen vuoteen.

Yli-Viikarin epäillään käyttäneen virkamatkoiltaan kertyneet Finnair Plus -pisteet omaksi hyödykseen useiden vuosien ajan. Epäily koskee vuosien 2016–2020 virkamatkoja, joiden Plus-pisteillä hän olisi maksanut omia yksityiskulujaan vuosina 2018–2020.

Yli-Viikari on vaiennut Plus-pisteiden käytöstä, vaikka häneltä on vaadittu niistä selvitystä. Eduskunnalle antamassaan selvityksessä hän tyytyi toteamaan, että Finnairin plussapistetili on henkilökohtainen ja että pistetilit eivät ole tarkastusviraston käytössä.

Tuoreessa tiedotteessaan Yli-Viikari kertoo, ettei ole avannut lentopistetiliasiaa julkisuudessa asian periaatteellisen luonteen vuoksi.

– Onko työntekijällä velvollisuutta raportoida henkilökohtaisen pistetilinsä käytöstä. Finnair Plus -pistetilin käyttö perustuu Finnairin ja yksittäisen tilinhaltijan väliseen sopimukseen. Täten tilille kertyneiden pisteiden käyttö on pistetilin sääntöjen mukaan tilinhaltijan asia, Yli-Viikari toteaa tiedotteessa.

Yli-Viikarin virkamatkojen kulut ovat olleet kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Matkoja on ollut muun muassa Bhutaniin ja Jamaikalle.

Yli-Viikari kertoo tiedotteessa käyttäneensä syytteessä olevien vuosien 2018–2020 aikana henkilökohtaisella pistetilillään olleita pisteitä.

– Tällä tilillä on tuona aikana ollut pisteitä, jotka ovat kertyneet sinne myös virkamatkoista. Pistetilillä olevat pisteet kertyvät kaikentyyppisistä matkoista ja myös henkilökohtaisista ostoista. Finnair ei erittele pisteitä matkojen maksajatahojen mukaan.

Yli-Viikari kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen.

– Kyse on tapahtumien arvioinnista oikeudellisessa mielessä, jossa näkemykseni eroaa syyttäjän näkemyksestä. Luotan siihen, että asiat selvitetään ja ratkaistaan oikeudenmukaisesti, Yli-Viikari sanoo.

Yli-Viikarin ja Koirasen syytteet käsiteltäneen käräjäoikeudessa pian, sillä Koiranen on pidätettynä virastaan eikä Yli-Viikarinkaan irtisanominen ole vielä lainvoimainen.

Rikostutkinta sai alkunsa tammikuussa Iltalehden uutisista ja Finnair-pisteisiin liittyneistä selvityksistä.