14-vuotias Noel edelleen kateissa – poliisi korostaa yhtä selkeää tuntomerkkiä

Rajavartiolaitos ja vapaaehtoiset ovat auttaneet poliisia etsinnöissä.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi myöhään keskiviikko-iltana Twitterissä, että keltaiset jalkineet ovat selkeä tuntomerkki tiistaina kadonneesta 14-vuotiaasta Noelista.

Noelia on etsitty Vantaalta ja Espoosta. Poliisi on käyttänyt etsinnöissä lennokkikalustoa sekä poliisikoiria. Lisäksi etsinnöissä on ollut mukana Vapaaehtoisten pelastuspalvelun henkilöstöä sekä Rajavartiolaitoksen helikopteri.

Lakiston alueen asukkaita pyydettiin keskiviikkona tarkistamaan pihansa ja piharakennuksensa siltä varalta, että Noel olisi hakeutunut niihin.

Viimeinen varma havainto Noelista tehtiin tiistaina kello 16 aikoihin lähellä Rinnekotia Espoon Lakistontiellä.

Noelin tuntomerkeiksi on ilmoitettu huppari, mustat kalsarit, keltaiset kävelykengät.