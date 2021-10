Asiantuntija arvioi: tällaiset ovat Modernan ja Pfizerin riskien erot nuorille aikuisille

Nuorille miehille ei suositella kolmatta rokoteannosta.

Ruotsalaisten ja tanskalaisten päätös keskeyttää lääkevalmistaja Modernan koronarokotteen käyttö nuorilla aikuisilla ei yllätä Rokotetutkimuskeskuksen johtajaa Mika Rämetiä.

Modernan tapaisiin mRNA-rokotteisiin liitetyt sydänlihastulehduksen riskit ovat suomalaisten asiantuntijoiden tiedossa.

– Tämän riskin takia meillä THL teki linjauksen, jonka mukaan kolmatta rokoteannosta ei suositella alle 30-vuotiaille miehille.

Moderna on mRNA-rokote. Siihen liittyy harvinainen riski sydänlihastulehdukseen. Riski esiintyy etenkin nuorilla miehillä tehosteannoksen jälkeen.

Suomessa on ihmisiä rokotettu koronaa vastaan eniten Pfizerin rokotteella, joka myös on mRNA-rokote.

– On spekuloitu, että riski on hiukan yleisempää Modernalla kuin Pfizerilla, Rämet sanoo.

Koronarokotteiden riskeistä tuli Rämetin mukaan selkeitä signaaleita yhdysvaltalaisista rekistereistä. Sydänlihastulehduksia havaittiin etenkin nuorilla miehillä tehosteannoksen jälkeen. Naisilla ja iäkkäämmillä ei vastaavaa juuri nähdä.

– Riskit ovat harvinaisia. Niitä on harvemmin kuin yksi kymmeneen tuhanteen.

Rämetin mukaan on ajateltu, että Pfizerin rokotteeseen liittyy hiukan Modernaa pienemmät riskit.

– Moderna on vastaavasti ehkä pikkuisen tehokkaampi, mutta kääntöpuolena on, että se tekee sitten pikkuisen enemmän näitä sydänlihastulehduksia.

Molemmat rokotteet ovat tehokkaita: niiden teho on yli 90 prosenttia sairaalahoitoa vaativaa koronatautia vastaan.

Rokotteissa on lähetti-RNAna piikkiproteiinin ohje. Pfizerin rokotteessa se on 30 mikrogrammaa ja Modernan rokotteessa 100 mikrogrammaa.

Rämet sanoo, että rokotteen turvallisuuden merkitys korostuu puhuttaessa nuoresta ihmisestä.

Hän muistuttaa, että sydänlihastulehduksia tulee monien infektioiden ja virustautien jälkeen.

– Myös niitä tulee jostain syystä eniten nuorille miehille. Se on nuorten miesten vaiva. Rokotteiden suhteen näyttää olevan sama juttu.

Rämet sanoo, että onneksi koronarokotteissa on tarjolla vaihtoehtoja. Pitää aina valita paras rokote kuhunkin ryhmään.

– On hyvä, että on erilaisia koronarokotteita. Esimerkiksi mRNA-rokotteelle allergiselle kantajavirukseen pohjaava rokote on hyvä vaihtoehto.