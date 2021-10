Suomi pohtii parhaillaan Modernan rokotteen käyttöä – Ruotsi keskeytti antamisen nuorille aikuisille

Viranomaiset kertovat torstaina koronarokotteen kohtalosta.

Suomen terveysviranomaiset miettivät parhaillaan lääkevalmistaja Modernan koronarokotteen tulevaa käyttöä. Rokotteesta on Suomessa annettu tähän mennessä lähes miljoona annosta.

– Suomessa tehdään päätöksiä niin, että huomenna pystytään tiedottamaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo IS:lle.

Pohdintojen taustalla on Ruotsin kansanterveysviranomaisten päätös keskeyttää Modernan valmistamien Spinevax-rokotteiden antaminen vuonna 1991 syntyneille ja sitä nuoremmille.

Syynä on se, että rokotteen on todettu lisäävän riskiä saada sydänlihastulehdus tai sydänpussitulehdus. Riski on hyvin pieni.

Modernan sijaan Ruotsin viranomaiset suosittelevat antamaan nuorille aikuisille PfizerBiontechin koronarokotetta.

Suomalaisia on rokotettu koronaa vastaan kolmella rokotteella. Käytössä ovat olleet PfizerBiontechin, Modernan ja AstraZenecan rokotteet.

Myöhemmin ohjeistus muutettiin niin, että AstraZenecan rokotetta annetaan vain 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Sekä Modernan että PfizerBiontechin rokotteita voidaan nykyisten ohjeiden mukaan käyttää 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Molemmat rokotteet ovat mRNA-rokotteita. Ne pohjautuvat uudenlaiseen teknologiaan, jota on kehitetty 1990-luvulta lähtien.

Sekä Modernan että PfizerBiontechin rokotetta annetaan kaksi annosta.

Suomessa on tähän mennessä annettu yli 7,5 miljoonaa koronarokoteannosta. Modernan rokotetta on tähän mennessä annettu 940 000 annosta.

Eniten suomalaisia on rokotettu PfizerBiontechin rokotteella.