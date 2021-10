Merivartiosto aloitti seitsemän ihmissalakuljetustutkintaa, jotka liittyvät Valko-Venäjän poliittisesti hankalaan tilanteeseen.

Valko-Venäjän masinoimia pakolaisia ja siirtolaisia on epäilyn mukaan salakuljetettu syksyn aikana Suomeen.

Suomenlahden merivartiosto aloitti viime kuussa seitsemän rikostutkintaa, joilla kaikilla on kytkös Valko-Venäjän tilanteeseen. Merivartiosto tutkii ihmissalakuljetuksia törkeinä ja perusmuotoisina laittoman maahantulon järjestämisinä.

Epäilyn mukaan salakuljetettuja on yli kymmenen, joista lähes kaikki ovat irakilaisia. Määrä voi olla todellisuudessa tätä suurempi, sillä tutkinnat ovat vasta alkuvaiheessa.

– On tuotu toistakymmentä henkilöä, mutta se tarkentuu tutkintojen aikana, Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeniluutnantti Jukka Tekokoski kertoo IS:lle.

Salakuljetetut ovat päätyneet Suomeen Valko-Venäjältä.

Valko-Venäjä on lennättänyt irakilaisia maahan ja sen jälkeen usuttanut heitä Puolan, Latvian ja Liettuan vastaisille rajoille pyrkimään kohti EU:ta. EU-komissio on kutsunut Valko-Venäjän toimia hybridihyökkäykseksi, jonka tavoitteena on Euroopan vakauden horjuttaminen.

Rikolliset ovat puolestaan käyttäneet hyväkseen Valko-Venäjän rajalla olleiden siirtolaisten hätää, ja ottaneet näiden salakuljettamisesta rahaa.

– Ne, jotka ovat päässeet Puolaan, Latviaan tai Liettuaan, on haettu ja jatkokuljetettu rahaa vastaan muihin EU-maihin, myöskin Suomeen, Tekokoski sanoo.

Salakuljetetun matka kotimaastaan Valko-Venäjän kautta Suomeen tai muuhun EU-maahan on maksanut arvion mukaan 5 000–15 000 euroa.

Salakuljetettuja on tuotu Suomeen esimerkiksi Viron-lautalla auton takakonttiin piilotettuina. Suomeen on tuotu ihmisiä myös lentäen Puolasta ja laivalla Saksasta.

– On hyvin vaarallista sulkea ketään takakonttiin tai muihin ajoneuvojen rakenteisiin, joita ei ole matkustamiseen tarkoitettu, Tekokoski kertoo.

Tästä syystä Viron poliisi on tutkinut Viron-lautoilla liikkuvaa autoliikennettä viime aikoina hyvin tarkkaan.

Merivartiosto epäilee rikoksista tässä vaiheessa noin kymmentä henkilöä. Osalla on Suomen kansalaisuus. Ketään heistä ei ole vangittu. Toiminnassa on piirteitä järjestäytyneestä rikollistoiminnasta.

– Toimintaa on pyritty peittämään, etteivät viranomaiset kiinnittäisi siihen huomiota. Se vaikuttaa suunnitellulta ja organisoidulta.

Näiden lisäksi rikoksista epäiltyjä on ulkomailla, ja osa heistä on siellä vangittuna. Osa vangituista asuu Suomessa.

Tekokoski korostaa, että merivartiosto on tehnyt laajaa yhteistyötä erityisesti Baltian viranomaisten kanssa, jotta rikokset saataisiin estettyä jo lähtöpäässä.

Tekokoski näkee Valko-Venäjän kytköksessä osittain samanlaisia piirteitä kuin vuoden 2015 pakolaisvyöryssä, vaikka ihmismassat ovat vielä huomattavasti vähäisemmät.

– Todella paljon ihmisiä on tullut EU-alueelle ilman maahantulon edellytyksiä. Heitä kuljetetaan ympäri Eurooppaa, eli joku haistaa siinä rahan.

– Olemme huolissamme tästä, minkä takia yhteistyö Baltiaan on tärkeää, ja että tilanne pysyy hallinnassa, Tekokoski sanoo.