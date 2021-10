Tänään on todettu 666 uutta koronatartuntaa.

Koronapotilaiden määrä sairaalahoidossa jatkaa kasvuaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa oli keskiviikkona 145 ihmistä, mikä on yhdeksän enemmän kuin maanantaina, jolloin edellisen kerran raportoitiin sairaalahoidossa olevista.

145:stä sairaalapotilaasta 33 on tehohoidossa, ja heidän määränsä on kasvanut maanantaista viidellä.

Viimeisten kahden viikon ajalta koronavirustartuntojen määrä on yli 6 800, mikä on lähes 900 tapausta enemmän kuin edeltävien kahden viikon ajalta. Uusia tartuntoja on tänään raportoitu 666.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on koko maassa 123, kun se edeltävän kahden viikon ajalta on noin 107.