Kaskisten tasoristeyksen turvallisuus on puhuttanut paikallisia ”jo markka-aikana”

Tiistain tasoristeysonnettouus sai kaskislaiset jälleen ihmettelemään, miten kaupungin keskustassa voi olla valvomattomia tasoristeyksiä.

Risteyksessä on STOP-merkki, mutta ei puomeja eikä varoitusvaloja.

Kaskisissa, Pohjanmaalla, Suomen pienimmässä kaupungissa sattui tiistaina tasoristeysonnettomuus, jossa olisi voinut käydä paljon pahemmin kuin nyt kävi. Koulubussin kyydissä olleet seitsemän koululaista selvisivät hengissä, vaikka 30 tonnia painanut ratatyökone törmäsi sen kylkeen ja painui bussin sisään.

Kaskislaiset ihmettelevät sosiaalisessa mediassa, miten kaupungin keskustassa voi vielä olla valvomattomia tasoristeyksiä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Häggblom kertoo, että tasoristeyksien turvallisuus on puhuttanut kaupunkilaisia paljon, varsinkin aina silloin, kun jotakin sattuu.

– Tasoristeykset ovat vaarallisia, ja kyllähän puomit olisi hyvä niissä olla. Toki STOP-merkkejäkin pitää noudattaa, hän sanoo.

Poliisin mukaan onnettomuusbussin kuljettaja ei pysähtynyt ennen radanylitystä.

Kaupungissa on 15:n viime vuoden aikana sattunut kolme henkilövahinkoihin johtanutta tasoristeysonnettomuutta sekä paljon läheltä piti -tilanteita.

Turvallisuuden parantaminen olisi Häggblomin mielestä nyt tarpeen, sillä liikennemäärät ovat kasvaneet Seinäjoelta lähtevällä Kaskisten radalla.

– Tänne Kaskisiin tulee tehtaalle (Metsä Board) kuitupuuta ja satamaan kertopuuta. Oletus on, että liikenne vilkastuu koko ajan, kun nyt pitäisi kuljetuksien siirtyä kumipyöriltä rautateille.

Kaupungin keskusta-alueella on peräti neljä tasoristeystä.

Kaupunginjohtaja Minna Nikanderin mukaan vartioimattomat tasoristeykset nousevat tasaisin väliajoin esille kaupungin johtoryhmässä.

– Asia on ollut tapetilla, koska ne on koettu vaaranpaikoiksi. Olemme Väylävirastoon yhteydessä, jotta saadaan asia kuntoon ja reitit turvallisiksi kaikille, kaupunginjohtaja lupaa.

Teknisen puolen johtaja Niko Kujala kertoo, että kaupungin keskusta-alueella on peräti neljä tasoristeystä, joista tiistain onnettomuuspaikka Pyhän Eskilinkadun tasoristeyksessä on toiseksi vilkkain.

– Kaskinen on poikkeuksellinen paikka, sillä täällä rata menee kaupungin läpi ja halki.

Eniten liikennettä on Kneiffinpolun tasoristeyksessä, jossa aivan kuten Pyhän Eskilinkadunkin risteyksessä on STOP-merkki. Kolmas ylitetään jalan ja neljäs, kaikkein vähäliikenteisin on uimarannalle ja leirintäalueelle menevällä tiellä.

Kujalalla on tieto, että, Väylävirastolla olisi suunnitelmat kolmen tasoristeyksen parantamiseksi.

– Olen kuullut, että Väyläviraston kanssa on käyty keskustelua tasoristeyksien turvallisuudesta jo markka-aikana, mutta parannuksia ei ole toteutettu. Välissä sitten junaliikenne on hiipunut, kunnes se on nyt taas nousussa.

Hänen mukaansa radalla kulkee tavarajuna kerran viikossa säännöllisellä aikataululla sekä muita tavarajunia rahtitarpeiden mukaan.

Tiistaina liikkeellä oli vanha radankorjausvaunu, jolla mitattiin ja kartoitettiin radan sopivuutta erikoiskuljetuksille.

Koulubussin kyydissä olleet seitsemän koululaista selvisivät hengissä.

Väyläviraston johtaja Markku Nummelin.

Väyläviraston johtaja Markku Nummelin toteaa, ettei Kaskisiin menevä liikenne ole lisääntynyt niin paljon kuin radan muilla osuuksilla, ja siksi rataosuuden kohtaloa nyt mietitään.

– Nykyratkaisulla rataa ollaan pitämässä liikenteessä vain ensi vuoden loppuun. Tasoristeysten parantaminen on odottanut päätöstä siitä, että jatketaanko radan ylläpitoa joulukuun 2022 jälkeen. Hankearviota tehdään juuri tällä hetkellä, ja se valmistuu marraskuussa.

Nummelinin mukaan tasoristeyksien valvonnan ja turvallisuuden parantamisessa tehdään yhteistyötä aina kuntien ja kaupunkien kanssa.

– Toki Kaskisissakin on varmistettu yleinen junaturvallisuus, mutta että aletaan tekemään ratkaisevia investointia, siihen vaaditaan hankearvio.