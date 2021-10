Huumeista käytävä keskustelu on usein nurinkurista, huumeidenkäytöstä kirjan kirjoittanut Elina Järvi sanoo. Hänestä ketään ei pitäisi pitää toivottomana tapauksena.

– Viisi vuotta sitten olin metadonikorvaushoidossa varastamassa sisäfileitä ja mountain bikeja. Nyt olen yhteisöohjaajana vakityöpaikassa. Aika myönteinen tapahtumakulku, kun takana on 20 vuotta aika rankkaa päihteidenkäyttöä ja yhteiskunnan ulkopuolella tai sitä vastaan toimimista, Petri Engblom sanoo haastatteluun saapuessaan.

Elämän muutti korvaushoito, jonka Englom aloitti mennessään katkaisuhoitoon 22. kerran elämässään. Ensimmäisen kerran hän yritti vuonna 1999. Silloin hoitaja sanoi 19-vuotiaalle Engblomille, ettei hänellä ole mitään toivoa.

Nyt hän haluaa kokemuksillaan osoittaa, että toivoa on kaikilla. Siksi hän kertoo tarinansa myös Elina Järven tiistaina ilmestyneessä kirjassa Tuho ja toivo – suomalaisen huumetodellisuuden vuosikymmeniä (Bazar).

Kahteenkymmeneen vuoteen mahtui monia tekoja, jotka on ollut vaikea jälkeenpäin myöntää itselleen. Hän kertoo niistä Järven kirjassa.

Kun Englom oli vielä huumekoukussa, millään muulla ei ollut väliä. Kerran hän nosti isoäitinsä tililtä rahat, jotka täti oli tallettanut sinne isoisän hautajaisia varten. Rahat menivät huumevelkojen lyhentämiseen, jotta hän pystyi hankkimaan lisää amfetamiinia.

Huumeidenkäyttö oli alkanut jo 13-vuotiaana. Silloin Engblom alkoi pyöriä porukoissa, joissa ihannointiin pilven polttoa. Pian mukaan tulivat myös rikokset, sillä kuinka muuten hän olisi käyttönsä rahoittanut. Engblom ei ollut ehtinyt edes rippikouluun kun vei syrjäisellä kadulla kulkeneelta iäkkäältä naiselta käsilaukun.

Vuosien mittaan elämä muuttui yhä villimmäksi.

Kun Engblom tuli täysi-ikäiseksi, hän sai käyttöoikeuden 200 000 markan perintöön. Se hupeni miltei kokonaan huumeisin parissa vuodessa.

Amfetamiinin käyttö oli alkanut jo alaikäisenä, ja heroiinia Engblom alkoi käyttää pian 18 vuotta täytettyään. Raha avasi kirjan mukaan tien uusiin piireihin, mutta toisaalta tieto perintörahoista johti siihen, että Engblomia vedätettiin kaupoissa ”aika rankasti”.

Noina aikoina Engblom ei juuri nukkunut, koska halusi valvomisella tehostaa metamfetamiinin vaikutusta. Sen sijaan hän koki harhoja. Hän ei uskaltanut paljonkaan liikkua ulkona, koska uskoi kavereidensa ajavan häntä takaa ja sala-ampujien tavoittelevan häntä.

– Onhan se tosi iso kiitollisuuden aihe, että voi kääntää menneisyytensä voimavaraksi ja auttaa kaltaisiaan ihmisiä selvään elämään, päihde- ja mielenterveyspuolen lähihoitajaksi kouluttautunut Petri Engblom sanoo.

Huumeidenkäytöstä kärsivät myös läheiset.

Kummitäti oli antanut Engblomille kotinsa avaimet, koska halusi tarjota tälle ruokaa ja katon pään päälle. Kerran täti antoi Engblomille luvan katsoa luonaan jalkapallo-ottelua kavereidensa kanssa. Kun hän tuli kotiin, kotoa oli varastettu kaikki mikä irti lähtee. Engblom vienyt korut panttilainaamoon ja sammunut televisio kainalossa eteisen lattialle. Silloin kummitäti vaihtoi lukot, ja välit menivät poikki moneksi vuodeksi, Engblom kertoo kirjassa.

Vuosia myöhemmin Engblom asui kummitätinsä puolison asunnossa. Kun velkojat tulivat perimään saatavia, asunnosta rikottiin kaikki ikkunoista vessanpönttöön.

Hän oli joskus itsekin mukana huumevelkojen perinnässä, jossa hakattiin ja ryöstettiin.

Pahoinpideltiin Engblomkin vuosien varrella useita kertoja, välillä pahastikin. Poliisille hän ei kertonut mitään, kuinka olisi voinutkaan. Kerran hänet hakannut liivijengi teki selväksi, että heillä oli Engblomista valokuvia ja tietoja, jopa mummon osoite.

2000-luvun alussa Engblomin ympäriltä alkoi kuolla ihmisiä, mutta hän ei halunnut vieläkään lopettaa. Vasta kun addiktio oli vienyt elämästä yli 20 vuotta, hän alkoi ihmetellä, kuinka riippuvuus voi vain pahentua koko ajan. Elämänilo ja -halu olivat menneet.

– Olin täysin elämääni kyllästynyt hampaaton puliukko, Engblom kertoo kirjassa.

Hän oli tuolloin 35-vuotias.

Engblom alkoi ajatella, että elämässä voisi tehdä muutakin. Hän hakeutui 22. kerran päihdeklinikalle.

– Sen jälkeen ei ole tarvinnut taaksepäin katsella. Elämä on kuljettanut.

Moni saattaa ihmetellä, miksi ihminen ei vain ota itseään niskasta kiinni ja mene hoitoon. Päihderiippuvuutta ei aina osata nähdä sairautena, eikä hoitoon pääsy välttämättä onnistu noin vain, Elina Järvi sanoo. Katkaisuhoitoon päästäkseen voi joutua jonottamaan viikkoja.

Vaikka usein niin luullaankin, Engblomin mielestä vieroitusoireista irti pääseminen ei ole lopettamisessa pahinta. Vaikeinta on jättää vanhat ympyrät ja opetella kohtaamaan asiat.

Hänelle itselleen on ollut tärkeää osallistua vertaistukiryhmiin ja nähdä, että joku muu on onnistunut pääsemään irti huumeista ja korvaushoidosta. Päihdekeskeiseen elämään hän oli alkoholistiperheen lapsena tottunut jo pienenä.

– Kun pitää kokonaan jättää päihteet ja rikollinen maailma, olet alussa tosi yksin, Engblom sanoo.

Ja kun päihteet eivät ole turruttamassa tunteita, on vaikeaa kohdata aiemmat tekonsa ja niiden aiheuttama häpeä ja syyllisyys.

– Jos päihdemaailmassa on tehnyt epämiellyttäviä asioita ja takana on savuavat rauniot, sen kohtaaminen yhtäkkiä selvin päin ei ole mitenkään mukavaa. Se on tosi pelottavaa.

– Pitää katsoa itseään peiliin, että kuka siellä on, kun et tunne itseäsi. Vertailet Facebookissa itseäsi koulukavereihisi, joilla on rivari ja perhe, ja itse et ole koskaan maksanut yhtään laskua. Ei ole helppo paikka hyväksyä, että nyt lähdetään tästä pisteestä.

Koulun penkille tai töihin ei noin vain mennä, kun elämisen perustaidot pitää teini-iästä jatkuneen huumeidenkäytön jälkeen opetella alusta lähtien. Nettipankin käytön opettelun ohella saa kuntoutuja saa kokea sen, millaista on tehdä asioita ensimmäistä kertaa selvin päin. Mennä konserttiin, hakea asuntoa, seurustella.

Usein hoitoon pääsy on kiinni kunnan määrärahoista. Mutta eihän diabetestakaan hoideta niin, että kaupunki panee 50 000 euroa budjettiin ja kun rahat loppuvat, ihmiset jätetään hoitamatta, Elina Järvi päivittelee.

Järven mielestä keskustelu huumeidenkäytöstä on usein nurinkurista. Kun puistosta löytyy huumeneuloja, sosiaalisessa mediassa raivotaan käyttäjistä, vaikka oikeasti muutosta pitäisi hakea vaaliuurnilta. Päihdekuntoutujien asiaa vain ei kovin moni poliitikko aja, vaikka huumeisiin kuolee Suomessa enemmän ihmisiä kuin liikenteeseen, Järvi vertaa.

Hänestä ei pitäisi myöskään aina vaatia päihteidenkäytön täyttä lopettamista tai tuijottaa sitä, saadaanko ihminen työkykyiseksi. Tiukat vaatimukset voivat saada ajatuksen kuntoutumisesta tuntumaan epärealistiselta. Lisäksi päihderiippuvuuden hoitaminen tulee aina halvemmaksi kuin hoitamatta jättäminen, todetaan jo Käypä hoito -suosituksessa.

– Oli tausta millainen vain, ei ole toivottomia tapauksia, Engblom sanoo.