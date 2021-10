Apotti on herättänyt sairaaloissa huolta jo pitkään: ”Järjetön potilas­turvallisuus­riski”

Keskustelu Apotti-potilastietojärjestelmästä otti kierroksia jälleen tiistaina, kun Helsingin yliopiston emeritusprofessori kritisoi sitä.

Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto on herättänyt tunteita.

Apotti-järjestelmä on herättänyt jälleen keskustelua. Tiistaina Helsingin yliopiston emeritusprofessori Jorma Paavonen kritisoi Kauppalehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa järjestelmää kovin sanoin.

Apotti on Uudenmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Paavosen mielestä järjestelmää olisi pitänyt testata paremmin ennen kalliin hankintapäätöksen tekemistä.

Paavosen mukaan terveydenhuollon ongelmia laitetaan laitetaan mielellään koronapandemian syyksi, vaikka todellisuudessa syy löytyy Apotista.

– Apotin takia moni on jopa jättänyt tai jättämässä työpaikan, hän kirjoitti.

Hänen mukaansa Apotti on käyttäjien mielestä vaikea, sekava, monimutkainen ja potilasturvallisuuden vinkkelistä jopa vaarallinen järjestelmä.

– Näyttääkin jo nyt ilmeiseltä, että Apotti ei ole edistämässä terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaa, koska sillä ei saavuteta säästöjä eivätkä potilaatkaan hyödy järjestelmästä.

Paavonen ei ole kritiikkinsä kanssa yksin. Ihmisten kokemuksia järjestelmästä on kerätty apottikokemus.fi-sivustolle. Sivustolla on sekä terveydenhuollon ammattilaisten että asiakkaiden kokemuksia. Sivustolle on kerätty twiittejä tunnisteella #apotti.

Apotti sai runtua myös kesäkuussa julkaistussa Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -kyselyssä, jossa se sai kouluarvosanaksi 5,2. Paavonen pitää arvosanaa uskomattoman huonona.

Apottikokemus-sivustolla olevissa kokemuksissa järjestelmää moititaan muun muassa järjettömän tehottomaksi, ”pääsääntöisesti vain huonoksi”, ja epäluotettavaksi. Sitä kuvataan myös järjestelmäksi, joka vaarantaa potilasturvallisuuden.

– Apotti on ihan järjetön potilasturvallisuusriski kokoajan! kiteyttää yksi käyttäjä.

Joidenkin kokemusten perusteella Apottia pidetään myös esteenä rekrytoinnille.

– Kun etsin uutta työpaikkaa, työpaikan tärkein valintakriteeri on Apotti – nimenomaan että se ei ole käytössä.

Yksi Apottia kommentoinut ihmettelee, miksi terveydenhuollossa ajattelua ja toimintaa pitäisi muuttaa Apotin mukaiseksi eikä päinvastoin.

– Vaikka järki sanoo, että Apotti, tietokoneohjelmisto, pitäisi muuttaa terveydenhuollon toimintaan sopivaksi.

Sivustolla on myös pohdittu, johtuivatko ongelmat koronatestitulosten siirtymisessä Omakantaan Apotin käyttöönotosta.

Sivustolla myös ihmetellään sitä, miksi järjestelmää väitetään onnistuneeksi.

– Apotti, Tuo käyttäjäkokemuksen antikristus suomalaisen terveydenhuollon luvatussa maassa. Kuinka kaukana voi Hus-johto olla käytännön työstä, kun tämänlaista käyttäjäpalautetta saava järjestelmä koetaan onnistuneeksi.

Useassa kommentissa on pohdittu sitä, voisiko lääkäripulaa helpottaa se, että lääkärit saisivat keskittyä varsinaiseen työhönsä. Apottia on moitittu muun muassa siitä, että sen käyttäminen on monimutkaista, sekavaa ja aikaa vievää.

Esimerkiksi yksi kommentoija kertoo käynnistään kirurgin vastaanotolla. Tapaaminen kesti 50 minuuttia, koska ”Apotti toimi kuin Apotti”.

– Lääkäripula on olemassa, mutta Apotti moninkertaistaa sen.

