Oman lapsen tekemä henkirikos on vanhemmille sokki

Monet vanhemmat joutuvat pelkäämään, että myös heidät tuomitaan.

Ilta-Sanomat kertoi tänään Ninan tarinan: äidin elämä romahti, kun hän sai kuulla, että poliisi etsii hänen poikaansa henkirikoksesta epäiltynä. Sittemmin poika myös tuomittiin käräjäoikeudessa.

Lapsen tekemä henkirikos on Vankien vanhemmat -yhdistyksen puheenjohtajan Marketta Höltän mukaan aina järkytys ja aiheuttaa sokin vanhemmille.

– Jokainen jäsenistämme on kertonut halusta piiloutua rikoksen ja pidätyksen tapahduttua. Toisilla vaihe kestää kuukausia, toisilla pidempään, Hölttä kertoo.

Monet vanhemmat joutuvat lisäksi pelkäämään, että myös heidät tuomitaan.

– Joku on joutunut muuttamaan toiselle paikkakunnalle ympäristön negatiivisen suhtautumisen takia. Moni on lopettanut tilinsä somessa saamiensa vihamielisten ja syyttävien, vierailta ihmisiltä tulleiden postausten takia. Hyvät ystävät ja sukulaiset ymmärtävät yleensä vanhempien tuntoja eivätkä tuomitse. Aina löytyy kuitenkin myös niitä, joiden yhteydenpito loppuu, Hölttä kertoo.

Vankien vanhemmat -yhdistys rekisteröitiin viime vuoden huhtikuussa. Yhdistys perustettiin tuki- ja vertaisjärjestöksi rikoksesta tuomittujen vanhemmille ja isovanhemmille. Jäseniä on 50.

– Vertaistuen lisäksi pyrimme vaikuttamaan siihen, että vangit vapauduttuaan voisivat aloittaa rikoksettoman elämän. Pyrimme vaikuttamaan vankien oloihin, etenkin päihteettömien osastojen ja koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen vankiloissa.

Höltän mukaan runsaalla 90 prosentilla yhdistyksen jäsenten lapsista on ollut vaikea monipäihderiippuvuus rikosten tekemisen aikaan.

– Uskomme, että puhumalla avoimesti näistä järkyttävistä asioista, jotka voivat kohdata ketä tahansa, pystymme vaikuttamaan huumeriippuvaisten kuntoutusmahdollisuuksien parantamiseen, ehkäisevän päihdetyön sisältöön ja yleisiin asenteisiin, Hölttä sanoo.

Hölttä kertoo, että poliisit informoivat yleensä hyvin alaikäisten tekemistä henkirikoksista vanhempia. Korjattavaakin kuitenkin olisi.

– Toivoisimme, että vanhempia informoitaisiin myös täysi-ikäisten lasten tekemistä henkirikoksista. Nyt heitä ei oteta millään lailla huomioon. Epätietoisuudessa odottaminen päivä- ja jopa viikkokausia on raastavaa. Toivomme, että myös tekijöiden vanhemmille tarjottaisiin henkistä kriisitukea, Hölttä sanoo.

Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Kristiina Vanha-Jaakkola muistuttaa, että läheissuhteet ovat tärkeitä vangin kuntoutumisen kannalta.

– Se on yleensä aluksi sokki ja kriisi, jos oma läheinen syyllistyy henkirikokseen ja joutuu vankilaan. Läheiset haluavat kuitenkin pääsääntöisesti olla tukena ja apuna eivätkä hylkää vankia, Vanha-Jaakkola kertoo.

Hän muistuttaa, että Rikosseuraamuslaitoksen strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on valmentaa vankeja rikoksettomaan elämään.

–Läheisten vangin kuntoutusta edistävä tuki on todella arvokasta ja merkittävää, jotta me tuossa tehtävässä onnistumme.

On myös onnistumistarinoita, joissa lähisuhteet ovat eheytyneet.

– Vangin lähisuhteissa on voinut olla säröjä, kun hän tulee vankilaan. Suurimmalla osalla vangeista on päihderiippuvuus. Kun päihteiden käyttö on saatu vankilassa katkaistua, rikkinäiset lähisuhteet ovat eheytyneet, mikä on todella hienoa.