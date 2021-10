Suomessa vanheni yli puoli miljoonaa passia – valtava ruuhka iski

Ihmiset uusivat nyt passeja tiuhaan tahtiin, mutta samalle kuulle on hankalaa saada vaadittua asiointiaikaa poliisiasemalla.

Haaveiletko matkustamisesta, mutta passisi on vanhentunut?

Jos passin haluaa uusia lokakuulle mutta prosessi vaatii ajanvarauksen poliisiasemalle esimerkiksi tunnistautumisen takia, on kyseessä lähes mahdoton tehtävä. Samalle kuulle on vaikea saada aikaa vielä koko tämän vuoden ajan.

Tämän sai todistaa lukuisten muiden suomalaisten lisäksi järvenpääläinen Jorma Huttunen, joka yritti viikonloppuna varata verkossa aikaa poliisin lupa-asioihin.

– Huomasin viikonloppuna passia selaillessa, että se vanhentuu parin viikon kuluttua. Passihakemuksen täyttäminen toimi näppärästi, samoin uuden passikuvan ottaminen. Kävi kuitenkin ilmi, että minun pitäisi käydä Järvenpäässä poliisiasemalla uusimassa allekirjoitus ja antamassa sormenjäljet. Aikaa varatessa selvisi, että kaikki tämän kuun ajat on jo täyteen varattu, Huttunen kertoo IS:lle.

Huttunen kertoo etsineensä vapaita aikoja lähikunnista viimeksi maanantaina.

Kaikki lokakuun ajat olivat täynnä Helsingissä, Vantaalla, Kirkkonummella ja jopa Hangossa. Lokakuulle vapaita aikoja poliisin lupa-asioihin löytyi vain Savonlinnasta ja Jyväskylästä.

– Haluaisin lähteä vielä tämän vuoden puolella etelän lämpöön. Aika hurjaahan tämä on, että pitäisi ajaa 300 kilometriä sellaisen asioinnin takia, joka kestää muutaman minuutin. Onneksi minulla on voimassa oleva henkilökortti, sillä saa matkustaa EU-maissa, Huttunen sanoo.

Huttunen ei ole ongelman kanssa yksin.

Järvenpääläinen Jorma Huttunen haluaisi uusia passinsa.

Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen vahvistaa IS:lle, että kyseessä on koko Suomen laajuinen ongelma.

– Varsinaisissa asioiden käsittelyajoissa ei ole ruuhkaa. Esimerkiksi sähköinen hakemus voidaan käsitellä normaaliajassa ja passituotanto pyörii tavalliseen tapaan. Ruuhka on henkilökohtaisessa asioinnissa. Pullonkaula on nimenomaan ajanvarauksissa. Tämä on meillekin iso juttu ja Poliisihallituksessa seurataan jatkuvasti tilannetta, Piipponen kertoo.

Ajanvarauksen ruuhkautumiseen ovat vaikuttaneet muun muassa koronarajoitusten purkaminen, ihmisten lisääntynyt halu matkustella ja poikkeuksellisen suuri vanhentuneiden passien määrä.

– Kun verrataan tämän vuoden syyskuuta vuoden 2019 joulukuuhun, meillä on Suomessa nyt yli puoli miljoonaa vanhentunutta passia, Piipponen jatkaa.

Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen.

Henkilökohtaisen asioinnin tarvetta on nyt enemmän kuin mitä poliisi pystyy tällä hetkellä tarjoamaan.

Lupahallintopäällikön mukaan poikkeuksellisen suurelle vanhentuneiden passien määrälle on neljä syytä.

Moni suomalainen jätti korona-aikana vanhentuvan passin uusimatta, sillä kontakteja kehotettiin välttämään, eikä matkustaminen ollut ajankohtaista. Sen myötä matkustusasiakirjojen myöntämismäärät putosivat Piipposen mukaan rajusti ja ”nyt piikki ylöspäin on aikamoinen”.

Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että monen täytyy tulla henkilökohtaisesti paikan päälle.

– Ensinnäkin vanhentuneissa passeissa alaikäiset ovat tällä hetkellä yliedustettuina. Aikuisilla on normaalielämässä tilanteita, joissa he joutuvat todistamaan henkilöllisyytensä. Alaikäisten kohdalla tarvetta ei niinkään ole. Ehkä nyt matkustelun taas hiljalleen alettua on huomattu, että lasten passit ovat menneet vanhaksi. Alaikäisen täytyy käytännössä aina tulla henkilökohtaisesti tulla paikan päälle, kun passi uusitaan, Piipponen kertoo.

Toiseksi passeja vanhenee tänä vuonna muutoinkin poikkeuksellisen paljon.

– Siellä vaikuttaa niinkin vanha asia kuin se, että vuonna 2006 poistuivat käytöstä 10 vuoden passit. Silloin käynnissä oli hirveä piikki, kun niin moni halusi vielä 10 vuoden passin. Vuonna 2006 on siis myönnetty hurja määrä passeja, jotka ovat viiden ja kymmenen vuoden sykleissä vanhentuneet. Tämä on nyt se vuosi.

Kolmanneksi passin sähköinen asiointi alkoi vuonna 2014.

– Meillä on ollut aika iso määrä sellaisia henkilöitä, jotka ovat saaneet passinsa uusittua kevennetyssä menettelyssä eli kokonaan netissä. Tänä vuonna on se vuoro, kun heidän pitäisi tulla paikan päälle.

Neljänneksi on asiakkaita, jotka olisivat kyllä saaneet vielä uusittua passinsa kokonaan netissä, jos olisivat toimineet silloin, kun passi meni vanhaksi.

– Korona-aika on kestänyt jo reilusti yli vuoden. Joidenkin ihmisten passin vanhenemisesta on jo niin pitkä aika, että he ovat tippuneet kevennetystä menettelystä pois. Nyt heidän on pakko tulla paikan päälle.

Kaikki tämä yhteenlaskettuna siihen, että vanhentuneita passeja on iso määrä, tarkoittaa sitä, että henkilökohtaisen asioinnin tarvetta on enemmän kuin mitä poliisi pystyy tällä hetkellä tarjoamaan.

Moni unohti uusia passinsa korona-aikana, sillä matkustelu ei ollut ajankohtaista.

Kuinka pitkään ongelma jatkuu ja mitä henkilökohtaista asiointia tarvitsevan tulee tehdä, jos asialla on kiire?

– Ruuhkat eivät tule heti hellittämään. En aivan tarkkaan osaa arvioida, miten kauan pahin suma jatkuu. Siihen vaikuttaa paljon se, miten paljon asiakkaita kykenemme ottamaan vastaan. Tämän hetken arvio on se, että ruuhka jatkuu pitkälle ensi vuoteen, Piipponen kertoo.

Aiemmin kesällä esimerkiksi pääkaupunkiseudun asukkaat uusivat passejaan pienemmillä paikkakunnilla. Nyt ajanvaraus on ruuhkautunut myös pienemmillä paikkakunnilla.

Piipposen mukaan Poliisihallitus ja poliisilaitokset tekevät nyt paljon työtä sen eteen, että kapasiteettia saadaan lisättyä.

Osa poliisilaitoksista on avannut myös viikonloppuaikoja. Helsingissä on avattu jopa sunnuntaille aikoja.

– Avaamme jatkuvasti uusia asiointiaikoja, joita voi löytää ajanvarauksesta. Jos ei esimerkiksi tänään löydä, huomenna vapaa aika voi jo löytyä. Jos tästäkään huolimatta vapaata aikaa ei löydy, niin sitten täytyy mennä paikan päälle jonottamaan. Sielläkin on ruuhkaa, mutta se on keino hätätapauksissa, Piipponen neuvoo.

Poliisi tulee avaamaan ajanvaraukseen aikoja nyt myös pidemmän ajan päähän. Jos tietää tarvitsevansa henkilökohtaista asiointia esimerkiksi kahden kuukauden päästä, ajan voi jatkossa varata niinkin pitkälle.

Piipponen muistuttaa, että myös henkilökortti on matkustusasiakirja EU-maissa. Esimerkiksi Tallinnaan voi lähteä henkilökortilla.