Mari kertoo, kuinka miehet puristelivat rinnoista ja takapuolesta rakennus­työmaalla – naisten häirintä on alalla yleistä

Rakennusalalla työskentelevistä naisista 38 prosenttia kertoi kyselyssä kokeneensa häirintää.

Mari aloitti työt rakennussiivoojana parikymppisenä. Työ oli raskasta, mutta hyvin palkattua.

Hyvin pian hän sai huomata miesvaltaisen työyhteisön pahimmat puolet. Nuori nainen kertoo joutuneensa työtovereidensa suullisen ja fyysisen häirinnän kohteeksi.

Marin nimi on jutussa muutettu asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Mari kertoo, että pahimmissa tapauksissa häneen käytiin käsiksi. Häntä puristeltiin rinnoista ja takapuolesta. Mari muistelee, kuinka hän istui firman pikkujouluissa pöydässä, kun rakennusmies tuli taakse, kiersi kätensä hänen ympärilleen ja puristi lujasti.

Marin mukaan häntä myös suudeltiin väkisin. Suullinen häirintä kääntyi aina huumoriksi. Maria se ei huvittanut.

– Kerroin asiasta luottamusmiehelle, mutta hänkin oli yksi pyllyn puristelijoista. Kerran kielsin yhtä miestä laittamasta käsiä ympärilleni. Hän vastasi, että ”tiedätkö että kohtalo voi kävellä koska vain vastaan”. Koin sen uhkauksena.

Marin mukaan samassa työpaikassa oli muitakin naisia, joita miehet häiritsivät. Hän kertoo, että naisten puhelinnumeroita ja kotiosoitteita urkittiin selville ja häirintä jatkui vapaa-ajalla. Joitakin naisia seurattiin Marin mukaan jopa kotiovelle saakka.

Mari kesti työyhteisöä kymmenen vuotta ennen kuin jäi sairauslomalle. Myöhemmin hän vaihtoi työpaikkaa, asuinpaikkaa, osoitetta ja puhelinnumeroa.

Mari kertoo, että seksuaalisesta häirinnästä selviäminen vei aikaa. Runsaat kaksi vuotta työpaikasta lähtemisen jälkeen Mari otti viimein yhteyttä poliisiin – hän halusi tehdä häirinnästä ilmoituksen.

Poliisin mukaan ilmoituksen tekeminen oli kuitenkin myöhäistä, sillä häirintätapauksissa syytteet olisi nostettava kahden vuoden kuluessa tapahtumista.

Mari kokee tulleensa petetyksi monella tapaa. Hän sanoo ilmoittaneensa häirinnästä esimiehilleen, yrityksen lakimiehelle ja johdolle. Hän yksilöi seksuaalisen häirinnän ajat, paikat ja niihin osallistuneet henkilöt.

Mitään ei Marin mukaan tapahtunut. Työnantaja pahoitteli ja vastasi, että he odottavat poliisin yhteydenottoa asian takia. Mari kertoo soittaneensa häirinnästä myös aluehallintoviraston työsuojeluun.

Rakennusliiton aluetoimitsija Johanna Elonen tunnistaa Marin kokemukset.

Rakennusala on Suomen miesvaltaisin ala, mutta naisten osuus työntekijöistä kasvaa koko ajan. Naisia on yhä enemmän maalareina ja esimerkiksi torninostureiden kuljettajina. Siivoojista valtaosa on aina ollut naisia.

– Viimeksi vuonna 2017 jäsenkyselyssä kysyttiin seksuaalisesta häirinnästä. Vastaajista 38 prosenttia oli kokenut sitä. Luku ei poikkea muista aloista, hän kertoo.

Aikaisemmin rakennustyömailla oli tapana siirtää nainen toiselle työmaalle, jos hän kertoi kokemastaan häirinnästä. Häiritsijä jäädä paikalleen.

– Nyt on toisin. Kiusaajat selvitetään ja työnantajalle annetaan kovat ukaasit, että parannusta pitää saada aikaan. Seksuaalista häirintää on silti edelleen liikaa.

Elosen mukaan heikoimmassa asemassa rakennustyömailla ovat ne naistyöntekijät, kuten siivoojat, joilla ei ole saman firman miespuolisia työkavereita tukena.

– Siihen ryhmään kohdistuu häirintää. On juostu perässä, urkittu puhelinnumeroita ja soitettu perään. Rakennustelineillekin on joku kaveri kiivennyt perään.

Elonen on työskennellyt rakennusalalla yli 30 vuotta, aluksi maalarina ja myöhemmin aluetoimitsijana. Hänen mukaansa tilanne on vuosien aikana parantunut, mutta ei tarpeeksi.

– Eteenpäin on menty. Naisen ei tarvitse enää olla ”kova jätkä” miesvaltaisella työmaalla. Hän saa olla naisena työmaalla.

Rakennusyhtiö NCC:n henkilöstöjohtaja Riikka Ikonen kertoo, että naisten määrä työmailla kasvaa koko ajan ja heitä myös halutaan enemmän työmaatehtäviin.

– Naiset otetaan aikaisempaa paremmin huomioon työpaikoilla. Naisilla on omat sosiaalitilat. Myös työsuojelullisissa näkökulmissa ja henkilökohtaisissa suojavaatteissa heidät otetaan huomion. Naisia on monenlaisissa tehtävissä rakennustyömailla, vastaavasta työnjohtajasta rakennusnaiseen. Naisia arvostetaan ja heitä halutaan enemmän työmaatehtäviin.

Viimeisen viiden vuoden aikana yhtiössä on selvitetty kahta naiseen kohdistunutta häirintätapausta. Kyseessä ovat olleet asiakkaan tai aliurakoitsijan suunnasta tapahtunut suullinen häirintä.

– NCC ei hyväksy minkään näköistä häirintää tai kiusaamista. Meillä on ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen, ja se sisältää myös seksuaalisen häirinnän.