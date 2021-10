Koskelan murhan käräjätuomio jäi voimaan – uhrin omaisten asianajaja: ”Tämä helpotti heitä”

16-vuotiaan uhrin omaisten asianajaja sanoo, että omaisille oikeusprosessin jatkuminen olisi ollut ikävä ja kova asia.

Koskelan joulukuinen henkirikos ei etene hovioikeuden käsiteltäväksi, vaan käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.

Koskelan murhasta tuomitut kolme teinipoikaa eivät valittaneet käräjäoikeuden tuomiosta. Heillä oli aikaa harkita valituksen jättämistä eiliseen maanantaihin saakka.

Lue lisää: Koskelan murhasta tuomitut eivät valittaneet tuomiosta – käräjä­oikeuden tuomio jää lainvoimaiseksi

Helsingin käräjäoikeudesta kerrottiin tiistaiaamuna Ilta-Sanomille, että vastaajat eivät olleet toimittaneet käräjäoikeuteen valituskirjelmiä, joten käräjäoikeuden tuomiot asiassa jäävät lainvoimaisiksi.

Myöskään syyttäjät ja 16-vuotiaan uhrin omaiset eivät valittaneet käräjäoikeuden tuomiosta.

Murhasta tuomitut kolme nuorta olivat aiemmin kaikki ilmoittaneet tyytymättömyyttä tuomioon.

Uhrin omaisten asianajaja Janne Nuutinen sanoo omaisten olevan helpottuneita siitä, että käräjäoikeuden tuomio asiassa jäi voimaan eikä oikeusprosessi jatku hovioikeudessa.

– Oli riski, että piina siltä osin olisi jatkunut vielä sangen pitkään. Tämä helpotti heitä siinä mielessä kovasti, että kun he olivat käräjäoikeuden tuomioon sinällään tyytyväisiä ja oikeus sikäli heidän näkökulmastaan toteutui, että ei ole riskiä, että se (tuomio) olisi jotenkin muuttunut.

– Heille tämän prosessin jatkuminen olisi ollut ikävä ja kova juttu.

Nuutinen kertoi jo aiemmin Ilta-Sanomille, että 16-vuotiaan uhrin vanhemmille asian oikeuskäsittely ja jatkuva julkisuudessa olo on ollut äärimmäisen raskasta.

– Asia on niin valtava. Ei vanhemmille voi pahempaa tapahtua kuin se, että oma lapsi kuolee nuorena väkivallan uhrina. Tässä on ollut epätietoisuutta ja pitkä aika joulukuulta asti odottaa, että prosessi päättyy ja oikeus ilmoittaa kantansa asiaan. He ovat odottaneet ja jännittäneet, että toteutuuko oikeus vai ei. Tässä kohtaa on hieno asia, että oikeus tapahtui, Nuutinen kommentoi käräjäoikeuden murhatuomiota syyskuussa.

Syyskuun alussa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kolme tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa vankeusrangaistuksiin ikätoverinsa murhasta.

Henkirikos tapahtui Helsingin Koskelassa viime joulukuussa. Kaikki kolme siinä mukana ollutta poikaa tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä murhasta.

Rangaistukset käräjäoikeus mittasi hieman eri tavoin kullekin. Oikeus arvioi poikien syyllisyyttä pääosin heidän käyttämänsä väkivallan määrän perusteella.

Yksi pojista sai noin kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen. Toiselle pojalle tuomittiin noin yhdeksän vuotta ja kolmannelle noin kahdeksan vuotta vankeutta.

Koska pojat olivat teon aikaan alaikäisiä, heille ei voitu tuomita elinkautista. Maksimirangaistus olisi ollut 12 vuotta vankeutta.

Käräjäoikeus totesi antamassaan tuomiossa, että henkirikos tehtiin erityisen raa’alla ja julmalla tavalla, ja teko oli myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Käräjäoikeuden mukaan tekijöiden täytyi pitää uhrin kuolemaa todennäköisenä seurauksena. Tekijöitä oli kolme, väkivalta kesti yli kolme tuntia ja siinä käytettiin erilaisia välineitä. Uhrille aiheutui lukuisia vammoja. Lisäksi uhriin kohdistettiin nöyryyttäviä ja halventavia tekoja. Lopuksi tekijät jättivät uhrin virumaan kylmään maahan vähissä vaatteissa.

Mielentilatutkimuksen mukaan kaikki kolme tuomittua poikaa olivat syyntakeisia.

Henkirikoksen poikkeuksellinen raakuus ja julmuus sekä sen nöyryyttävät piirteet ovat järkyttäneet koko Suomea.

IS ei julkaise tuomittujen nimiä, koska he olivat tapahtuman aikaan ja edelleen alaikäisiä.