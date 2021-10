Koskelan henkirikos ei etene hovioikeuden käsiteltäväksi.

Koskelan murhasta tuomitut kolme teinipoikaa eivät ole valittaneet käräjäoikeuden tuomiosta.

Heillä oli aikaa harkita valituksen jättämistä eiliseen maanantaihin saakka.

Helsingin käräjäoikeuden muutoksenhakukansliasta kerrotaan Ilta-Sanomille, että vastaajat eivät ole toimittaneet käräjäoikeuteen valituskirjelmiä, joten käräjäoikeuden tuomiot asiassa jäävät lainvoimaisiksi.

Myöskään uhrin omaiset ja syyttäjät eivät valittaneet käräjäoikeuden tuomiosta.

16-vuotiaan uhrin omaisten asianajaja Janne Nuutinen niinikään vahvistaa Ilta-Sanomille käräjäoikeudesta saamansa tiedon perusteella, että tuomiosta ei valitettu, joten käräjäoikeuden tuomio asiassa jää lainvoimaiseksi.

Koskelan henkirikos ei siis etene hovioikeuden käsiteltäväksi.

Syyskuun alussa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kolme tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa vankeusrangaistuksiin ikätoverinsa murhasta. Julma henkirikos tapahtui Helsingin Koskelassa viime joulukuussa.

Kaikki kolme siinä mukana ollutta poikaa tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä murhasta. Rangaistukset käräjäoikeus mittasi hieman eri tavoin kullekin. Oikeus arvioi poikien syyllisyyttä pääosin heidän käyttämänsä väkivallan määrän perusteella.

Yksi pojista sai noin kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen. Toiselle pojalle tuomittiin noin yhdeksän vuotta ja kolmannelle noin kahdeksan vuotta vankeutta.

Murhasta tuomitut kolme nuorta olivat aiemmin kaikki ilmoittaneet tyytymättömyyttä tuomioon.

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Rikoksen tekeminen 15-17 vuoden iässä on rangaistusasteikon lieventämisperuste. Rangaistus siis määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, jos tuomittu on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana.

Alaikäistä ei voida tuomita elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mikäli alaikäinen todetaan esimerkiksi syylliseksi murhaan, hän voi saada murhasta 2–12 vuotta vankeutta, eikä häntä voida tuomita elinkautiseen.