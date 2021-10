Nina kertoo nyt koko tarinan: oma poika teki jotain hirvittävämpää kuin äiti osasi edes pelätä

Eräänä arkisena iltana poliisit ajoivat Ninan kodin pihaan. Sitten tulivat kauheat uutiset: poliisit kertoivat, että etsivät Ninan poikaa henkirikoksesta epäiltynä.

Äiti haluaa kertoa tarinansa, jotta ihmiset tietäisivät, millainen sokki henkirikos on myös tekijän läheisille. Hän on ajatellut uhrin omaisia ja surrut heidän kohtaloaan.

– Tämä on osa, jota kukaan ei halua, nelikymppinen Nina sanoo.

Hän on murhasta tuomitun nuoren pojan äiti.

Yksi arkinen ilta romahdutti kaiken.

– Olimme mieheni kanssa pilkkomassa peuraa keittiön pöydällä. Olimme ostaneet peuran metsästysseuralta. Oli jo pimeää. Kuulin, kuinka auto ajoi pihaan. Tiesin heti, että se on poliisi, Nina aloittaa tarinansa.

Poliisit kysyivät Ninan poikaa nimeltä. He olivat rikostutkijoita.

– Kerroin, että olin nähnyt pojan viimeksi lauantaina.

Rikostutkijat pyysivät päästä sisälle.

– He tulivat olohuoneeseen ja pyysivät, että istuisin. Sitten he kertoivat, että poikaani epäillään henkirikoksesta ja hänet pitäisi saada nopeasti kiinni. Menin ihan hysteeriseksi ja aloin täristä, äiti kertoo elämänsä pahimmasta päivästä.

Poliisit pyysivät äidiltä apua selvittääkseen, missä poika on.

– Laitoin pojalle viestiä mesen kautta, että poliisit etsivät sinua ja sinun pitää vastata poliisin soittoon. Poika vastasikin minulle, että poliisilaitokselta soitettiin ja hänen pitää mennä kuulusteluihin. Se koski ilmeisesti toista asiaa. Viestitin pojalle, että kerro, missä olet, poliisit haluavat sinut heti kiinni. Poika kertoi, eikä siinä kauaa mennyt, kun sain sitten rikostutkijoilta tiedon, että poika on kiinni, äiti kertoo rauhallisesti.

Välillä silmiin nousee kyyneleitä.

"En tunne vihaa poikaa kohtaan, vihaan huumeita", äiti sanoo.

Ensimmäiset viikot olivat kauheimpia.

– Kävin läpi ensimmäisten viikkojen ja kuukauden aikana koko tunneskaalan, vihasta ja surusta häpeään. Olin hirveän järkyttynyt siitä, että oma lapsi on osallistunut henkirikokseen.

Vähitellen äidille alkoivat selvitä teon yksityiskohdat. Ensin levisivät huhut, joista osa piti paikkansa, osa ei.

Teon lopullinen karmeus selvisi oikeudenkäyntipöytäkirjoista. Teko sisälsi raakoja yksityiskohtia. Ninan poika ei ole ainoa teosta tuomittu.

– Olen lukenut ihan kaiken, äiti sanoo ja on pitkään hiljaa.

Teon yksityiskohdat järkyttävät myös äitiä.

Nina ei koskaan arvannut, että hänen poikansa voisi osallistua ihmisen surmaamiseen.

– Minä pelkäsin, että poika aiheuttaa päihteissään oman kuolemansa. Kun hänen käyttäytymisensä muuttui niin paljon päihtyneenä niin ajattelin, että tämä tie johtaisi joko omaan kuolemaan tai vankilaan. Sitä en koskaan ajatellut, että hän voisi osallistua toisen ihmisen surmaamiseen. Se on pahin ja minua satuttavin asia, että oma poikani on ollut osallisena toisen ihmisen surmaamisessa. En olisi voinut koskaan kuvitella, että poikani on mukana jossain noin kauheassa teossa. Me olemme ihan tavallinen perhe, hän sanoo.

Ensimmäinen tapaaminen teon jälkeen jännitti äitiä. Poika oli tutkintavankeudessa.

– Mietin, herääkö minulla negatiivisia tunteita poikaa kohtaan. Enemmänkin olin huojentunut. Hänellä oli varmaan fyysisiä vieroitusoireita, posket olivat vähän lommolla ja näki, että on paha olla.

– En tunne vihaa poikaa kohtaan, vihaan huumeita. En usko, että hän olisi selvin päin tehnyt näin. Meidän läheisten ei ole koskaan tarvinnut pelätä häntä, äiti sanoo.

Poika on kiistänyt murhan, mutta siitä käräjäoikeus hänet tuomitsi.

Ennen käräjäoikeuden langettamaa murhatuomiota poika oli ehtinyt saada muita tuomioita mm. huumausainerikoksesta ja törkeästä pahoinpitelystä.

Pojan vaikeudet alkoivat äidin mukaan yhdeksännellä luokalla.

– Hän ajautui kaveriporukkaan, josta en edes nimiä tiennyt. Otin ne itse selvää. Porukassa juopoteltiin ja käytettiin kannabista. Poika alkoi käyttää kannabista ja myöhemmin kuvaan tulivat amfetamiini ja bentsot. Olen maksanut sakot näpistetyistä lihapullista ja hakenut poikaa putkasta.

Äiti oli avoin poikansa vaikeuksista jo ennen kuin pahin tapahtui. Hän ei salaa sitä, että hänen poikansa on vankilassa.

Äiti kertoo pojan sijoituksesta, huostaanotosta ja hatkareissuista.

– Aika moni ihminen ajattelee, että perheessä tai kasvatuksessa täytyy olla jotain pielessä, että lapsi tekee henkirikoksen. Se on aika mustavalkoista ajattelua. Nuorten itsemääräämisoikeus ulottuu Suomessa aika korkealle, jos 16-vuotias kieltäytyy kaikesta avusta. Minä olen aina ollut kiinnostunut siitä, mitä lapseni tekevät ja olen ollut urheilujoukkuetoiminnassa mukana. Olemme tehneet lasten kanssa yhdessä läksyt, ja olen tutustunut lasteni kavereiden vanhempiin. Siitä huolimatta poikani ajautui porukkaan, josta en tiennyt juuri mitään.

Äiti kertoo tunteneensa voimattomuutta yrittäessään auttaa poikaansa ennen tekoa.

Poika joutui alaikäisenä onnettomuuteen, jossa olisi voinut käydä todella pahasti. Sekään ei pysäyttänyt.

– Minulla heräsi toivon kipinä, että onnettomuus olisi pysäyttänyt pojan, mutta ei sillä ollut mitään vaikutusta. Sama meno jatkui. Päihteet tulivat heti kotiutumisen jälkeen kuvioihin. Kyllä sitä on tosi voimaton äitinä. Me yritimme ihan kaiken mahdollisen pojan hyväksi. Välillä oli viikkoja, etten tiennyt, missä poika on ja missä kunnossa.

Äidille itselleen voimaa jaksamiseen on antanut vertaistuki, ryhmä, johon kuuluu päihteitä käyttävien läheisiä.

– Minä olen ollut avoin ja kertonut työpaikallanikin poikani vaikeuksista ennen kuin kaikkein pahin tapahtui. En salaa sitäkään, että poikani on vankilassa. Se rikkoo henkirikoksen tehneen omaisen viimeistään, jos ei ole ketään kenelle puhua.

Äiti on ajatellut myös uhrin perhettä.

"Ei tällainen teko lähde pois mielestä eikä sen pidä lähteäkään", äiti sanoo. Hän toivoo, että tulevaisuudessa poika eläisi päihteetöntä elämää.

– Minulla on ihan täydet sympatiat uhrin perhettä kohtaan. Jossakin kohtaa alussa ajattelin, että olisi ollut helpompi, että oma poika olisi ollut se uhri. Tekijöiden omaisilla ei ehkä nähdä mitään oikeutta surra. Tietenkin nyt olen onnellinen, että oma lapsi on hengissä. En voi kuvitellakaan, mitä uhrin perhe on joutunut kokemaan ja kestämään. Heidän osansa on hirveä.

Äidiltä on kysytty, miten äidin rakkaus kestää tämän kaiken.

– Ei äidin rakkaus mihinkään häviä. Hän on minun poikani. En hylkää poikaani.

Äiti haluaa kertoa kokemuksistaan, jotta myös henkirikoksen tehneen läheisen ääni kuuluisi. Teko voi olla tragedia myös rikoksen tekijän perheelle.

– Olen lukenut sosiaalisesta mediasta, miten ihmiset toivovat kuolemaa henkirikoksen tekijöille. Se tuntuu pahalta.

Äiti ei ole uskaltanut miettiä tulevaisuutta kovin pitkälle, vaan yrittää elää päivän kerrallaan. Päivät ja vointi vaihtelevat. Välillä äiti kärsii unettomuudesta. Silloin voimat ovat vähissä, ja hän on itkuisempi.

– Vaikka poikani istuisi yli 10 vuotta, hän olisi kuitenkin vasta noin 30-vuotias vapautuessaan. Toivoisin, että nämä vankilavuodet auttaisivat siihen, että päihteet jäisivät pois. Olisi väärin sanoa, että hän pääsisi puhtaalta pöydältä aloittamaan. Ei tällainen teko lähde pois mielestä eikä sen pidä lähteäkään. Tiedän, että pojallani on varmasti kova katumus, hän kärsii teosta ja miettii uhrin omaisia. Toivon, että hän myöhemmin siviilissä eläisi päihteetöntä elämää ja saisi elämänsä kuntoon.

Äiti aikoo seistä poikansa rinnalla ja tukea päihteetöntä elämää.

Hän haluaa myös auttaa muita saman kokeneita henkirikoksen tehneen läheisiä.

– En olisi itse selvinnyt ilman omien läheisteni ja vertaistuen voimaa.

Äidin nimi on muutettu.