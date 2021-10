Poliisi otti kiinni aseen kanssa kulkeneen miehen Espoon Matinkylässä

Mies liikkui Suomenlahdentien ja Tiistiläntien tienoilla.

Poliisi sai maanantaina puolenpäivän aikaan hätäkeskuksen kautta ilmoituksen miehestä, jolla epäiltiin olevan käsiase Espoon Matinkylässä.

Mies liikkui kauppakeskus Ison Omenan läheisyydessä Suomenlahdentien ja Tiistiläntien tienoilla.

Poliisi riensi paikalle usean partion voimin. Epäilty aseenkantaja otettiin nopeasti kiinni, ja mies on poliisin hallussa.

Kiinniotettu ei uhannut ihmisiä aseella.

– Miehen hallusta löytyi ainakin ulkoisesti käsiaseelta näyttävä ampuma-ase, Länsi-Uudenmaan poliisin yleisjohtaja, komisario Petteri Ovaska sanoi.

Poliisi selvittää, millainen ase on ollut kyseessä.

– Kyseessä on todennäköisesti ilmatoimintainen ase. Se on vielä selvityksessä, onko se ollut mahdollisesti ilmapistooli tai kuula-ase. Se on selvinnyt, että ruutiase se ei ollut, eli kyseessä ei ollut sellainen ase, joka olisi ollut luvanvarainen, Ovaska sanoi.

Ovaska lisäsi, että kulkeminen aseelta näyttävän esineen kanssa on varma tapa herättää sivullisten ja poliisin huomio. Lisäksi Ovaska sanoo, että mies herätti muutenkin huomiota silmiinpistävällä pukeutumisellaan.

– Pukeutumistyyli ei ollut ihan tavanomaisin, Ovaska sanoi.

Poliisilla on vielä selvityksessä, oliko päihteillä osuutta asiaan.